Gefährliche Altlasten im Justizministerium: Mitarbeiter müssen noch ein Jahr ausharren

Eigentlich hätten die Mitarbeiter im Dresdner Justizministerium längst ihre Kisten gepackt ha­ben sollen. Weil das Gebäude an der Hospitalstraße mit giftigen Altlasten verseucht ist, muss das Mi­­nis­ter­ium saniert werden. Während der Arbeiten will das Land die Beamten und Angestellten aus dem Justizressort in dem alten Verwaltungsgebäude der Reichsbahn am Neu­städter Bahnhof unterbringen. Doch weil dort die Säge klemmt, müssen die Mitarbeiter vorerst weiter an der Hospitalstraße ausharren.

Entdeckung der Giftstoffe schon 2016

Auf die giftigen Stoffe in dem vor 125 Jahren als Amtsgericht er­öffneten Gebäude waren Fachleute bereits 2016 gestoßen. Die Entdeckung war reiner Zufall: Weil in dem ge­schichtsträchtigen Gebäude Schimmel aufgetaucht war, rückte ein Sachverständiger an. Der fand dort nicht nur Schimmelpilze, sondern wusste auch gleich den süßlichen Marzipangeruch einzuordnen, über den sich die Mitarbeiter zuvor hin und wieder schon gewundert hatten. Es war nicht der Geruch der süßen Gerechtigkeit, sondern einer bitteren Altlast, wie Messungen belegten.

Kontaminierung in 62 Räumen

Nach dem Weltkrieg hatte sich in dem repräsentativen Gebäude die Rote Armee breitgemacht. Bei ihren Messungen fanden die Experten die beiden Giftstoffe Naphthalin und Benzaldehyd – wobei letzteres für den Marzipangeruch verantwortlich ist. Beide Gifte waren möglicherweise einst in den teerhaltigen Stoffen des Fußbodens mit ver­arbeitet worden. In gleich 62 Räu­men stießen die Fachleute auf Kon­taminierungen. Zwölf Zimmer sind inzwischen sogar fest verriegelt. In den anderen reißen die Mitarbeiter nun regelmäßig die Fenster auf, um die Belastung zu senken. Immerhin: Eine Gefahr für die Gesundheit gibt es nicht, versichern die Verantwortlichen im Justizministerium.

Eine Lösung auf Dauer ist das selbstredend nicht. In dem Gebäude ist der Platz ohnehin knapp be­messen. Mitarbeiter mussten deshalb mit ihren Schreibtischen noch enger zusammenrücken, einige so­gar ausziehen. Sie sitzen nun an verschiedenen Standorten in der Stadt – was die Kommunikation un­tereinander erheblich erschwert. Deshalb will der Freistaat das Ge­bäude so schnell wie möglich sanieren. Zwei Jahre werden die Arbeiten dauern und voraussichtlich et­was mehr als elf Millionen Euro kosten. Doch bevor die Bauleute an­packen können, müssen die Ju­risten dort erst einmal raus.

Während der Arbeiten sollen die fast 170 Mitarbeiter umziehen – in das alte Verwaltungsgebäude der Reichsbahn am Neustädter Bahnhof. Das wird allerdings erst Mitte 2020 dafür vorbereitet sein. Quelle: Dietrich Flechtner

Sanierungen des „Gift-Ministeriums“ erst 2020

Also hatte sich der Freistaat um­geschaut: nach einem Gebäude, das groß genug ist, um übergangsweise die fast 170 Mitar­beiter aufzunehmen – auch die, die derzeit in den Außenstellen sitzen. Fündig wurde das Land schließlich gleich um die Ecke, 800 Meter Luftlinie entfernt, am Neustädter Bahnhof. Dort soll das frühere Verwaltungsgebäude der Reichsbahn an der Hansastraße angemietet werden. Das muss zu­vor aber noch für den neuen Zweck hergerichtet werden. Das hätte längst erledigt sein sollen. Ursprünglich waren die Mitar­beiter im Justizministerium davon ausgegangen, jetzt schon im Interimsquartier zu sitzen.

Doch daraus wurde nichts. Der Vermieter wird das markante Backsteingebäude voraussichtlich erst im Sommer 2020 fertig haben. Für den Umzug des Ministerium sind drei weitere Monate eingeplant. Das Immobilien- und Baumanagement des Freistaats (SIB), zuständig für die Liegenschaften des Landes, geht davon aus, dass die Sanierung des Ministeriums Ende 2020 oder Anfang 2021 beginnen könnte.

Wie viel die Herrichtung des Ge­bäudes an der Hansastraße kostet, dazu machte das SIB keine Angaben. „Die Kosten sind Vermietersache und dem Freistaat Sachsen da­her nicht bekannt“, heißt es auf Nachfrage. Der große Aufwand soll aber auch über die zwei Jahre hin­aus Sinn haben. So hat der Freistaat eine „Anschlussverwendung“ vorgesehen. Wer dort im Anschluss einzieht, ist aber noch offen. Die Planungen laufen, so das SIB.

