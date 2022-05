Dresden

Wenn man die Orgelbauwerkstatt Wegscheider in Hellerau besucht und danach aus der nach Harz und Lösemittel duftenden Luft wieder ans Freie tritt, sind die Kleider voller Holzspäne. Die Werkstatt ist eine der letzten Stätten für historischen Orgelbau. Und Arbeitsplatz von Paul Ahrend, 22 Jahre alt, Orgelbauerlehrling im dritten Jahr.

Stillstand gibt es nicht

Überall im Haus verteilt liegen Teile der riesigen Kircheninstrumente: Hier eine Windlade, da Holzverzierungen, hier ein Pedalwerk, da eine unfertige Klaviatur. An den Wänden hängen und lehnen Holzstücke in den unterschiedlichsten Größen, Formen und Bearbeitungsstufen. Momentan gibt es viel zu tun in der Werkstatt, an drei Orgeln wird hier gerade gearbeitet.

Zwei davon stehen einander im Erdgeschoss gegenüber. Rechts ein Neubau, noch ungestrichen, aus Kiefern-, Fichten- und Eichenholz und rund fünf Meter hoch, links ein historisches Stück, rotbraun bemalt. Aus dem Jahr 1694 stammt diese Orgel, bei der man an einigen Stellen schon sehen kann, wo Teile ausgetauscht wurden. Sie kommt aus einer kleinen Dorfkirche in Ostfriesland. Für Paul ein Stück Heimat: Er selbst stammt aus Leer.

Dort hat sein Vater, Orgelbaumeister, seine Werkstatt. Wie Paul auf den außergewöhnlichen Berufswunsch kam, ist also keine Frage. Denn außergewöhnlich ist er: Keine 2000 Menschen arbeiten, laut Zahlen des Handelsblatts, in der Branche.

Tradition mit Vielfalt

Bei der Berufswahl kommen den meisten jungen Menschen eher Tischler oder andere Holzberufe in den Sinn, sagt Paul: „Orgelbau ist erst einmal etwas abschreckend, weil man sich denkt: ‚Ich habe nichts mit Musik am Hut und mit Kirche schon gar nicht, was will ich da?’“ Dabei müsse man das gar nicht: „Man kommt auch sehr weit und hat sehr viel Spaß im Orgelbau, wenn man eigentlich nichts mit Orgeln am Hut und in seiner Freizeit auch nichts damit zu tun hat.“ Er selbst hört gern ab und zu Orgelmusik, auch wenn er nicht oft in der Kirche ist.

Im Betrieb seines Vaters bleiben wollte Paul vorerst nicht. Es verschlug ihn nach Dresden. Die Werkstatt Wegscheider hat zur Besonderheit, dass hier vor allem historisch akkurat gebaut und restauriert wird. „Orgelbau im klassischen Stil, nicht sklavisch kopierend, aber mit den seit Jahrhunderten bewährten und lange haltbaren Materialien“, heißt das auf der Website. Bewusst abgegrenzt vom Orgelbau der DDR, wo man viel Spanplatte, Plastik, Alu und Lack verbaute, findet man in der Werkstatt in Hellerau stattdessen Massivholz, Zinn, Blei und Leder.

Der Beruf des Orgelbauers ist genauso vielfältig wie das Instrument selbst: Wände schreinern, Pfeifen gießen, den Klang abstimmen und Verzierungen anbringen, all das gehört zum Bau des größten aller Musikinstrumente. Da kann nicht einer alles können. Nach und nach finde jeder im Handwerk seine Nische, erzählt Paul. Er selbst hat seine noch nicht gefunden.

Dafür sei er noch nicht lang genug dabei: „Diese drei Jahre sind eher eine Grundausbildung. Man entwickelt sich stetig. Auch die erfahrensten Orgelbauer finden noch immer neue Sachen heraus. Man lernt immer dazu.“ Deshalb will Paul auch nach seiner abgeschlossenen Ausbildung noch eine Weile hierbleiben, mehr dazulernen, Erfahrung sammeln.

Eine lebendige Werkstatt

In der Werkstatt, die sich über ein ganzes Wohnhaus samt Anbau erstreckt, steckt scheinbar jeder Winkel voller Erfahrung. Chaotisch, aber durchaus gemütlich sieht es in den Räumen mit Holzboden aus. An jeder Wand lehnen Holzteile, Werkzeuge lagern in zahllosen Schränken und Regälchen und in jeder Ecke findet sich ein humorvolles Detail: ein kleiner geschnitzter Leuchtturm, die Aufschrift „Jesusnägel“ auf einer Schublade mit besonders großen Nägeln, handgebastelte Mechanismen aus Strick und Gewichten, die dafür sorgen, dass Türen von alleine wieder schließen.

Die Luft ist voll von Gerüchen, die mit Holz und Leim zu tun haben. An einer Stelle im Dachgeschoss wird sie ungewöhnlich feucht: Dort sorgt eine Art Sprinkler dafür, dass die an kalte, klamme Kirchgemäuer angepassten Holzteile nicht austrocknen und sich verziehen.

Ein Neubau einer Orgel dauert im Schnitt vielleicht ein dreiviertel Jahr. Außerdem hat die Werkstatt auch Wartungsverträge mit Gemeinden. Ein weiteres Aufgabengebiet – und hier kommt Paul ins Schwärmen – sind Restaurierungen, wie bei der Orgel aus dem späten 17. Jahrhundert. „Ich finde solche Projekte schön, das hat Charme“, sagt Paul und beschreibt, wie man in einer alten Orgel auf Spurensuche gehen und Nagelspuren, alte Umbauten und Erweiterungen finden kann. „Da haben viele Orgelbauer über Jahrhunderte immer wieder dran rumgebastelt. Dieser historische Aspekt ist enorm interessant.“ Paul würde gern noch einmal Kunstgeschichte studieren und das Wissen in seinem Beruf anwenden.

Ein sterbender, aber kein aussterbender Beruf

Auch wenn es immer weniger Orgelbauer gibt, aussterben wird der seltene Beruf in nächster Zeit nicht: „In so gut wie jedem Dorf in Deutschland steht eine Kirche, und in beinahe jeder Kirche gibt es eine Orgel“, gibt Paul zu bedenken. Hauptgrund für die schrumpfenden Zahlen der Werkstätten ist, dass die Kirche in der Gesellschaft an Bedeutung verliert, die Gemeinden weniger Geld haben. Paul allerdings meint: Vielleicht erholt sich die Kirche auch eines Tages wieder, weil die Leute zu ihr zurückfinden – zum Beispiel aus Sehnsucht nach dem Einfachen.

„Ich glaube, das Archaische an Kirchen ist das, was viele Leute gerade heute daran anziehend finden: Dass eben keine Sparkassenwerbung in der Kirche hängt wie in der Turnhalle. Das macht zumindest für mich den Unterschied aus“, sagt er. Das Geld für Orgeln komme auch gar nicht nur von den Kirchgemeinden, sondern auch von Kulturfonds, EU- und Bundesmitteln. Paul ist überzeugt: „Solange es Leute gibt, die Geld haben und sich für Kultur begeistern, geht es auch dem Orgelbau gut. Sogar im Zweiten Weltkrieg ist man als Orgelbauer gut über die Runden gekommen.“ Der Beruf sei einfach krisensicher, das habe man auch in der Pandemie gemerkt.

Zeitlose Leidenschaft

„Es gibt viele Orgelbauer, die wohl gerne in ihrer Orgel sterben würden“, sagt Paul; er kennt einen 80-Jährigen Meister, der noch immer an der Hobelbank steht. Frust gebe es ob des immer häufiger fehlenden Nachwuchses weniger als eine Art Stolz, das letzte Bollwerk eines uralten Handwerks zu sein. Generell könne man sagen: „Orgelbauer sind ein bisschen speziell. Da muss man ein bisschen verrückt sein, manche mehr, manche weniger, um sich in Projekte zu stürzen, man braucht einen gewissen Ehrgeiz und eine gewisse Genialität.“

Vor allem, wenn man sich in den gestalterischen und den klanglichen Prozess hinein fuchst. Dann brauche man ein ästhetisches Verständnis, eine Vorstellung wie die Orgel am Ende aussehen, ob sie sich in die Kirche einfügen oder herausstechen soll. Und eine klangliche Vorstellung: Soll die Orgel klingen wie eine Barockorgel? Oder eine aus der Renaissance? Oder soll sie ganz modern klingen, oder wie in der Romantik? Heller, schärfer, oder weicher, gedämpfter?

Es hat seinen Reiz

Es gebe auch Orgelbauer oder Tischler, die Orgeln einfach nach Angaben der Kunden bauen. Um eine Zeichnung umzusetzen, brauche man nicht unbedingt viel Ahnung vom Klanglichen oder Gestalterischen. Wer Freude an forderndem und traditionellem Tischlerhandwerk hat, könne im Orgelbau seine Erfüllung finden, ohne „Orgelfan“ zu sein. Eindeutig ersichtlich: Paul selbst zählt sich zu der ersten, „speziellen“ Kategorie, ihn hat es erwischt. „Wenn man davon dann irgendwann gepackt ist... das hat schon seinen Reiz“, sagt er.

Seine Theorieprüfung schreibt Paul Ende Mai. Die praktische folgt, ein halbes Jahr vorgezogen, Ende August. Hier muss er nicht wie in den alten Bundesländern üblich ein sogenanntes Portativ, ein kleines Örgelchen, sondern ein Teil einer Orgel fertigen. In seinem Fall ist das eine Pedalwindlade, eine Ergänzung zur alten friesländischen Orgel. Nervös ist Paul nicht, er weiß, was er tut.

Besonders schön findet Paul Ahrend am Bau einer Orgel, dass auf ihr Musik gespielt wird, die andere berührt. „Ich habe häufig erlebt, dass Menschen bei einer Orgeleinweihung Freudentränen in den Augen hatten. Und das ist richtig schön: Jetzt haben wir hier etwas hingestellt, und die Leute haben Freude daran, und deren Urenkel haben auch noch Freude daran.“ Das Ziel müsse sein, dass das Gebaute in 300 Jahren noch steht. Das unterscheide den hiesigen Orgelbau von dem mit Plastik und Spanplatte. Das ist das Schöne, findet Paul: „Man baut nicht für die Ewigkeit, aber schon nah dran.“

Von Linde Gläser