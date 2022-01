Alter Leipziger Bahnhof in Dresden: Das plant die Stadt

Dresden

27 Hektar Fläche in bester Innenstadtlage, die frei gestaltet werden können – in welcher deutschen Großstadt gibt es das noch? Das Gelände des Alten Leipziger Bahnhofs sei ein Juwel, sagt Stefan Szuggat, Leiter des Stadtplanungsamtes. Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) kündigt an: „Wir wollen etwas schaffen, das es in Dresden noch nicht gibt.“

Was ist denn so einmalig an dem Areal?

Einmalig ist schon der Weg zu einer Planung. Die Verwaltung strebt einen kooperativen Prozess mit Bürgerbeteiligung an. Wichtigstes Element ist eine Begleitgruppe, in der acht Stadträte, vier Stadtbezirksbeiräte aus Pieschen und Neustadt, zwölf Beschäftigte der Stadtverwaltung, sechs Interessenvertreter, sechs Bürger und zwölf Grundstückseigentümer mitarbeiten.

Handelt es sich um eine Brachfläche?

„Wir arbeiten nicht auf der grünen Wiese, sondern am lebenden Organismus“, verweist Szuggat darauf, dass der Alte Leipziger Bahnhof zwar wie eine Brachfläche wirkt, sich dort aber über 20 Unternehmen angesiedelt haben. Von Kulturvereinen, Initiativen und Verbänden ganz abgesehen. Diese Interessen müssen bei den Planungen berücksichtigt werden.

Wie soll der neue Stadtteil Maßstäbe setzen?

„Dieser Stadtteil wird Maßstäbe setzen und zeigen, wie es geht“, sagt Stephan Kühn und meint die Klimaneutralität. Wo könnte in Dresden ein klimaneutraler Stadtteil entstehen, wenn nicht in der Leipziger Vorstadt? „Hier lassen sich moderne Vorstellungen von Mobilität verwirklichen und klimagerechtes Bauen“, kündigt der Baubürgermeister an. Das Gelände des Alten Leipziger Bahnhofs sei keinem wirtschaftlichen Verwertungsdruck ausgesetzt, Qualität bei der Planung stehe vor Schnelligkeit.

Lesen Sie auch Dresden macht Nägel mit Köpfen beim Alten Leipziger Bahnhof

Wann werden sich die Kräne drehen?

Anderthalb Jahre, schätzt Szuggat, wird der Planungsprozess dauern. Die Begleitgruppe wird eine Aufgabenstellung für eine Planungswerkstatt vorlegen, an der sich sieben Büros beteiligen und Entwürfe vorlegen werden. Eine Jury wählt einen Siegerentwurf aus, der dann als Grundlage für einzelne Bebauungspläne dienen soll. Da eine Bauleitplanung mehrere Jahre dauern werde, sei es noch schwierig, einen Termin für einen Baustart zu nennen, sagt Kühn.

Welche Interessen müssen koordiniert werden?

Acht Handlungsfelder hat die Stadtverwaltung aufgelistet: Städtebau und Wohnen, Freiraum und Stadtgrün, Teilhabe und Stadtgesellschaft, soziale Infrastruktur, Mobilität, Arbeit und Versorgung, Geschichte und Identität sowie Klimaschutz und Umweltgerechtigkeit. Heißt: Neben Wohnen ohne Spitzenmieten sollen auch Kultur, Natur und Soziales zu ihrem Recht kommen.

Wem gehören eigentlich die Grundstücke?

Tatsächlich gibt es zwölf Grundstückseigentümer. Der größte ist gegenwärtig noch Globus, doch das Einzelhandelsunternehmen will seine Flächen mit Grundstücken des regionalen Versorgungsunternehmens Sachsen Energie tauschen. Der Grundstückstausch soll im zweiten Quartal besiegelt werden, kündigte Baubürgermeister Kühn an. Da die Stadt an Sachsen Energie beteiligt ist, kann sie den kooperativen Planungsprozess starten.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Welche Nutzungen sind ausgeschlossen?

Ausgeschlossen ist großflächiger Einzelhandel. Nahversorger soll es in dem neuen Stadtteil dafür geben, denn es ist ein Gebiet der kurzen Wege geplant, wie Stefan Szuggat erklärte.

Interessieren sich die Dresdner für das Gebiet?

Das Interesse an der Bürgerwerkstatt am Freitag ist enorm. Es liegen schon über 250 Anmeldungen von Interessenten vor. Anmeldeschluss ist Mittwoch.

Internet www.dresden.de/alter-leipziger-bahnhof

Von Thomas Baumann-Hartwig