Dresden

Große und alte Bäume sind selten geworden in unserer Kulturlandschaft – sowohl in bewirtschafteten Wäldern, als auch im Siedlungsbereich. Sebastian Dittrich, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Biodiversität und Naturschutz an der TU Dresden, hat deshalb jetzt in Kooperation mit der Grünen Liga Osterzgebirge das Projekt „Alte Bäume = Lebensräume“ ins Leben gerufen. Wir haben ihn zu diesem Vorhaben, das bis Ende 2022 läuft, befragt.

Herr Dittrich, was ist Ziel des Projekts?

Wir wollen einerseits Grundlagendaten zur Bedeutung alter Bäume für Biodiversität und Klimaschutz erheben, andererseits über Umweltbildung, Pflanzaktionen und Baumpaten aktiv zu ihrer Erhaltung beitragen und darin insbesondere die interessierte Öffentlichkeit einbeziehen. Denn große und alte Bäume bieten nicht nur ein hohes Potenzial für den Artenschutz, sondern auch den Klimaschutz.

Alte Eichen mit abgestorben Ästen und Bruchstellen. Diese können über sehr lange Zeit ein wertvolles Habitat für Insekten und andere Tiere sein. Quelle: Sebastian Dittrich/TU Dresden

Das Projekt läuft im Großraum Tharandt sowie Freiberg und in den Hochlagen im Raum Altenberg. Warum dort?

In den genannten Bereichen haben wir und unser Partner, die Grüne Liga Osterzgebirge, besonders gute Vorkenntnisse. Grundsätzlich liegt der Schwerpunkt auf öffentlich zugänglichen Flächen (wozu Privatwälder in der Regel auch gehören). Einbezogen werden sowohl Bäume der Siedlungen, freien Landschaft wie auch im Wald. Öffentlich bekannt machen wollen wir insbesondere jene Bäume, die gut zugänglich oder wenigsten einsehbar sind. Im Einzelfall nehmen wir auch mit Privateigentümern zum Beispiel von Gartengrundstücken Kontakt auf.

Besonders selten in Sachsen: Eibe und Holzapfel

Welche Baumarten sind in den Wäldern, die Sie untersuchen wollen, selten geworden?

Zu den regionalen Seltenheiten gehören die Eibe und der Holzapfel. Eine Ursache für ihre Rückgänge ist ihre geringe Konkurrenzkraft ge­genüber häufigeren Baumarten. Bei der langsam wachsenden Eibe spielt auch Übernutzung in der Vergangenheit eine Rolle (Nutzung für Langbögen unter anderem), beim Holzapfel dessen Kreuzung mit dem Kulturapfel, wodurch die Nachkommen artspezifische Merkmale verlieren können. Daher befinden sich die Reliktvorkommen der Holzäpfel im Erzgebirge (auch Holzäppelgebirge) in den höheren Lagen, wo die wärmebedürftigeren Kulturäpfel seltener angepflanzt werden.

Wie alt beziehungsweise wie groß müssen Bäume sein, damit Sie sie in ihr Projekt aufnehmen?

Das ist artspezifisch verschieden; bei Buchen, Eichen oder Linden ist ein Umfang von drei Meter noch nichts ungewöhnliches, bei kurzlebigen Baumarten, zum Beispiel der Eberesche, wäre das eine große Ausnahme. Ähnlich bei der Höhe: Freistehende Bäume sind zumeist niedriger als Waldbäume. Über 50 Meter sind bei Fichten möglich, die meisten einheimischen Laubbäume überschreiten 40 Meter Höhe kaum. Manche Baumarten erreichen kaum zehn Meter, zum Beispiel der Kulturapfel.

Beim Alter gibt es auch eine große Spanne: Manche Bäumen wie Eiche und Eibe können viele hundert bis über 1000 Jahre alt werden. Buchen erreichen nur vereinzelt 300 Jahre. Und manche Pioniere wie Birke, Pappel und Weide werden kaum 100 Jahre. Weiterhin beschäftigen wir uns insbesondere mit einheimischen Baumarten. Aber auch gebietsfremde Baumarten und Kulturformen, zum Beispiel Edel-Kastanie, Douglasie oder Süß-Kirsche, soweit es sich um artspezifisch große und alte Exemplare handelt, werden berücksichtigt.

Eine seltene Schönheit in der freien Natur: die Eibe. Quelle: Sebastian Dittrich/TU Dresden

Was macht große und alte Bäume im Hinblick auf Klimaschutz und Biodiversität so wichtig?

Mit zunehmendem Alter und Größe bilden sich praktisch an allen Bäumen besondere Strukturen, die spezialisierten Arten besondere Lebensräume bieten. Zu diesen sogenannten Mikrohabitaten gehören beispielsweise Astlöcher, eine grobe Borkenstruktur, abgestorbene Äste oder Rindenverletzungen. Auch Tiere sind an der Bildung solcher Strukturen beteiligt, wie etwa höhlenbauende Spechte. Im Hinblick auf den Klimaschutz können große Bäume als langzeitliche Kohlenstoffspeicher betrachtet werden, da sie ja durch Photosynthese CO2 aufnehmen und in ihrer Holzmasse viel Kohlenstoff festlegen können.

Wie viele Personen werden nach solchen großen beziehungsweise alten Bäumen suchen und deren Daten aufnehmen?

An der Erfassung der Bäume im Projekt sind aktuell fünf Personen beteiligt. Darunter Studierende der Forstwissenschaften und Verbands-Naturschützer und ich. Dabei können wir auf vorhandene kommunale und forstbetriebliche Daten zurückgreifen, etwa Verzeichnisse der Naturdenkmale, Daten zu Höhlen- und Biotopbäumen. Außerdem ar­beiten uns engagierte Ehrenamtliche zu, die uns auf geeignete Bäume und Baumgruppen aufmerksam machen.

Welche Daten erfassen Sie und was hat es mit dem terrestrischen Laserscanning auf sich?

Zum einen werden alle Bäume ästhetisch und ökologisch bewertet. Bei ausgewählten Bäumen werden dann Mikrohabitate erfasst, Moose, Flechten auf der Rinde sowie Brutvögel und Fledermausaktivitäten in der Umgebung, an einem ausgewählten Baum erfolgt eine intensive Erfassung holzbewohnender Käfer.

Das Laserscanning ist zunächst eine sehr innovative Technik der dreidimensionalen Vermessung von Objekten. Sie erlaubt uns eine sehr genaue, zerstörungsfreie Erfassung der Holzmasse.

Wofür ist das wichtig?

Hieraus kann dann mit Hilfe von Richtwerten der darin gebundene Kohlenstoff errechnet werden. Die gelingt so wesentlich genauer als mit einer Messung von Durchmesser und Höhe, zumal bei Bäumen, die weniger „regulär“ gewachsen sind als normale Forstbäume.

Viele Bäume werden durch Unachtsamkeit beschädigt

Sie wollen im Zusammenhang mit dem Projekt Umweltbildungsveranstaltungen anbieten. Können Sie dazu schon Genaueres sagen?

Unsere Zielgruppen sind naturinteressierte Jugendliche und Kinder, aber auch Erwachsene, die für Themen des Naturschutzes grundsätzlich offen sind. Mithilfe von Vertragspartnern bieten wir unter anderem naturkundliche Wanderungen zu ausgewählten Baumdenkmalen im gesamtem Naturraum Osterzgebirge an, aber auch Vorträge oder Ausstellungen. Diese werden jeweils zeitnah auf osterzgebirge.org bekannt gegeben.

Sie haben im Zusammenhang mit Ihrem Projekt Nachpflanzungen seltener Baumarten wie Eibe und Holzapfel angekündigt. In welchem Umfang sind denn Nachpflanzungen vorgesehen, wo, wann und wer bezahlt das?

Die Pflanzmaßnahmen werden anteilig aus Fördermitteln im Rahmen des Projektes, anteilig aus Eigenmitteln bestritten. Hinweisen können wir zum Beispiel auf das Bäumchen-Pflanz-Wochenende der Grünen Liga Osterzgebirge vom 8. bis 10. April im Bärensteiner Bielatal.

Sie suchen für ihre aufgespürten großen und alten Bäume Baumpaten. Was soll deren Aufgabe sein?

Grundsätzlich geht es nicht nur um jene Bäume, die wir selbst als besonders wertvoll befinden, sondern auch um andere schöne Bäume, die uns von Privatleuten genannt werden. Die Patinnen und Paten haben die Aufgabe, ein wenig auf „ihre Bäume“ zu achten, ihre Entwicklung zu dokumentieren und auf drohende Gefahren aufmerksam zu machen. Ziel ist es ja, den Erhalt alter Bäume stärker im öffentlichen Bewusstsein zu verankern und ihnen mehr Aufmerksamkeit zuteil werden zu lassen. Zu viele Bäume werden durch Unachtsamkeit, beispielsweise bei Baumaßnahmen, beschädigt. Mitunter kann durch frühes Erkennen solcher Beeinträchtigungen und mit rechtzeitigen, fachgerechten Eingriffen die Stand- und Lebenszeit alter Bäume deutlich verlängert werden. Reguläre, rechtlich verbindliche Baumkontrollen etwa zur Standfestigkeit und Verkehrssicherheit werden dadurch aber nicht ersetzt.

