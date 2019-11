Dresden

Am 4. Dezember bekommt die sächsische Landeshauptstadt hohen Besuch. Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck (79) spricht an diesem Abend im Dresdner Albertinum auf Einladung der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen zum Thema:„Unser Land. Vom friedlichen Zusammenwachsen in rauen Zeiten“.

Der Abend ist Teil der Veranstaltungsreihe „Sturzlage?! Die Sehnsucht nach uns in der Veränderung“. Diskussionspunkte des Abends sind Fragen, wie unser Land künftig aussehen soll und welche Haltung die nächste Generation braucht, damit dieses friedliebende, freie und soziale Deutschland erhalten bleibt, so Akademiedirektor Dr. Thomas Arnold.

Außerdem sprechen: Prof. Dr. Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Hilke Wagner, Direktorin des Albertinums, und Dr. Roland Löffler, Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr und ist kostenfrei.

Anmeldung unter: www.katholische-akademie-dresden.de/kathedralgespraeche

