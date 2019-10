Als die Bilder sprechen lernten – Tagung zur Kinokultur in Dresden

Dresden

„Im Kino gewesen. Geweint.“ Lakonisch beschreibt der Autor Franz Kafka mit diesem Tagebucheintrag die Sehnsucht, Alltagsflucht und Emotionalität, mit der die Filmschaffenden der Weimarer Republik die Zuschauer ungemein erfolgreich ins Kino lockten. Vor allem das Tempo ist das Grundmotiv des (damals neuen) Mediums, zudem ist das Kino seit seiner Entstehung Ende des 19. Jahrhunderts ein Indikator für Urbanität.

Alle Bevölkerungsschichten im Kino-Bann

Die ersten Filmvorführungen fanden in Großstädten wie Paris und Berlin statt, mobile Schausteller suchten mit ihren Wanderkinematographen die städtischen Vergnügungsmärkte auf, und die ersten ortsfesten Kinos entstanden in den Großstädten.

Vor dem Zweiten Weltkrieg existierten in Dresden über 100 Kinos. Allein zwischen Prager und Waisenhausstraße sowie See- und Wilsdruffer Straße gab es zwölf Stück, davon sieben Erstaufführungstheater. In der Augsburger Straße in Striesen waren die Regina-Lichtspiele zu finden. Eröffnet wurde es 1911 als Apollo-Lichtspiel-Theater, von 1922 bis 1945 hieß es Regina-Lichtspiele. Das Kino hatte zunächst 188 Plätze. 1919 erweiterte der Betreiber die Sitzplatzzahl auf 390. Die Besitzer und Betreiber des Kinos wechselten häufig im Laufe der Jahrzehnte. Am 23. Juli 1926 beispielsweise verkündete eine Werbeannonce im Dresdner Anzeiger die Wiedereröffnung in „vollkommen renovierten Räumen“, mit neuer Direktion und neuem Orchester.

Eine Programmheftzeichnung um 1910

Auch in kleineren Städten, die nicht einmal ein Theater besaßen, wurden nun Lichtspieltheater eröffnet, entstanden also Elemente einer neuen, urbanen Infrastruktur. Wie kein Medium zuvor zog das Lichtspieltheater alle Bevölkerungsschichten in seinen Bann und führte bereits seit etwa 1910 zu einer breiten Ausdifferenzierung nicht nur der Filme, sondern auch des Orts der Vorführung selbst – vom Zeltbau über das Ladenkino zum Kinopalast. Gesellschaftspolitische Veränderungen schlugen sich notwendigerweise auch in der Entwicklung der Kinokultur nieder.

Ausgehend vom aktuellen, auf das Beispiel Dresden fokussierten Forschungsprojekt „1918 als Achsenjahr der Massenkultur. Kino, Filmindustrie und Filmkunstdiskurse“ am Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde wird nun im Rahmen der Tagung „Urbane Kinokultur. Das Lichtspieltheater in der Großstadt 1895-1949“ in vergleichender Perspektive nach Kontinuitäten und Umbrüchen in der städtischen Kinokultur gefragt.

Neben der Topographie stehen die Akteure im Fokus der Referate und Vorträge, die am 7. und 8. November in den Technischen Sammlungen gehalten werden. Die Tagung orientiert sich laut Ankündigung „dabei sowohl nach innen, zum Kino als Raum, als auch nach außen, zum Kino im Stadtraum“.

Filmabend mit Ernst Hirsch

Aus Dresdner Perspektive sind insbesondere Vorträge wie „Die Entwicklung der Lichtspieltheater in Dresden – Standorte, Architektur, Ausstattung“, „Kino- und Filmpolitik in Dresden 1945-1949“ oder auch „Zwischen Kalklicht und Samtsessel. Mobile Kinopraxis in Sachsen 1896-1910“ interessant. Und was wäre so eine Veranstaltung ohne einen Filmabend mit Ernst Hirsch? Der Kameramann zeigt am 7.11. ab 19 Uhr aus seinem Archiv Filmaufnahmen von Dresden ab 1903.

Zudem läuft vom 2. Oktober 2019 bis 1. Juli 2020 im Klemperer-Saal der SLUB die Filmreihe „Als die Bilder sprechen lernten“, bei der filmhistorisch der Übergang vom Stumm- zum Tonfilm im Zentrum steht. Gezeigt werden ausschließlich Filme, die in den 1920er und frühen 1930er Jahren in einem der zahlreichen Lichtspieltheater der Kinostadt Dresden liefen. Am Beginn jeder Veranstaltung wird deshalb jeweils exemplarisch ein Dresdner Kino dieser Zeit vorgestellt, ob das nun bei den Vaterland-Lichtspielen“, dem „Viktoria“-Theater oder dem „Westend“-Theater der Fall ist.

Tagung: 7. bis 8.11., Technische Sammlungen, Anmeldung bis 31.10. bei www.isgv.de/kinokultur

Filmreihe: 2. Oktober bis 1. Juli 2020www.isgv.de/filmreihe

Von Christian Ruf