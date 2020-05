Als Dresdens Residenzschloss einen „Saal der 100 Vasen“ hatte

Dresden

Das Spielen mit der Mystik von Zahlen hat mitunter einen Hang zur Gigantomanie und damit zur Absurdität. Aber haften bleibt, etwa im Kino, so mancher Titel ob der darin enthaltenen Zahl halt doch, ob nun im Fall des Horrorfilms „Haus der 1000 Leichen“ oder des Italowesterns „1000 Dollar Kopfgeld“ mit Klaus Kinski.

Insofern darf man den Machern der Ausstellung „August der Starke und seine Zeit“ attestieren, dass sie bescheiden waren, als sie es dabei beließen, im zweiten Kaffeesalon, dem ehemaligen Vorzimmer zum Thronsaal im Westflügel des Dresdner Residenzschlosses, einen „Saal der 100 Vasen“ einzurichten. Dabei wurden ausschließlich Meißner Vasen aus der Zeit zwischen 1730 und 1735 präsentiert (und zwar nach barockem Ausstellungsvorbild vor den Wänden auf Konsolen), ein Großteil davon mit sogenannter indianischer Blumenmalerei sowie weiteres Porzellan mit farbigen Fonds.

Die Schau zeigte 1933 Porzellan aus China , Japan und Meißen

Überhaupt kam dem Porzellan damals eine wichtige Rolle bei der Darstellung der Ära Augusts des Starken zu. Erstmals stellte man thematisch geordnet barocke Kunstwerke im zweiten Obergeschoss der Residenz aus. Im Turmzimmer lenkte reichlich Porzellan die Blicke auf sich, außerdem wurde im Bankettsaal in großen Wandarrangements reichlich Weißes Gold präsentiert. Und auch im Thronsaal sowie einigen anderen Salons fand Porzellan auf Kaminsimsen und Möbeln dekorative Aufstellung.

Überliefert ist eine Aufnahme von Walter Möbius vom Bankettsaal, auf der Porzellan aus China, Japan und Meißen zu erkennen ist. Im mittleren Wandbild lag der Schwerpunkt auf Meißner Porzellan. Gleichermaßen prächtige wie fragile Tiere – etwa zwei Paduaner Hähne, radschlagende Pfaue, Adler, Aras, Affen sowie fünf Kannen in Fabeltierform – zierten das Wandbild. Wie Anette Loesch in der jüngst im Dresdner Sandstein-Verlag erschienenen Publikation „Das Porzellankabinett im Turmzimmer des Dresdner Residenzschlosses“ festhält, konnte Ernst Zimmermann, Direktor der Porzellansammlung, in der Ausstellung „August der Starke und seine Zeit“ ein „letztes Mal all seine Kompetenz in puncto Porzellan einbringen, bevor er in den Ruhestand ging und nicht nur für die Porzellansammlung mit seinem Nachfolger Fritz Fichtner (1890–1969) eine andere Zeit anbrach“.

Mit der Schau wurde des 200. Todestages von Sachsens berühmtesten Regenten gedacht, das NS-Regime hatte damit nichts zu tun. Konzeption und Planung waren bereits lange vor der Eröffnung 1933 in die Wege geleitet worden. Es ging um August den Starken als Persönlichkeit des barocken Absolutismus im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und Sachsens Rolle in der europäischen Politik. Im Dresdner Anzeiger wurde versichert: „Die Ausstellung bleibt nicht Bild und Schaustellung von Prunk und Kostbarkeiten um ihrer selbst willen.“

Auch Waffenhistoriker Erich Anton Haenel beteiligt

Federführend bei der Schau war Erich Anton Haenel. Dieser hatte in Freiburg im Breisgau, München, Heidelberg und Leipzig, wo er 1898 promovierte, Kunstgeschichte studiert. Nach Dresden zurückgekehrt, begann er 1903 am Historischen Museum seine Museumslaufbahn. 1913 wurde er Direktor dieser Sammlung, die er aus einer veralteten Trophäenschau in einen historisch gegliederten, formal und farbig feinfühlig abgestimmten Museumsorganismus verwandelte und in den Brennpunkt der damals populären Waffenforschung stellte.

1924 wurde Haenel Direktor des Grünen Gewölbes, betreute das Residenzschloss und wurde 1938 Direktor des Münzkabinetts und des Physikalisch-Mathematischen Salons. 1913 bis 1928 lehrte er als Professor an der Akademie der bildenden Künste, deren Bibliothek er seit 1908 verwaltete und wirkte als Mitglied des Denkmalrates im Vorstand des Sächsischen Kunstvereins. Zudem gehörte er seit 1934 der Sächsischen Kommission für Geschichte an, zwischen 1907 und 1932 gab Haenel die Zeitschrift für Historische Waffen- und Kostümkunde heraus und gewann in diesen Jahren das Ansehen eines Waffenhistorikers von internationalem Ruf.

