Als Dresden einen Hitlerplatz hatte: Stadtpläne von 1930 und 1939 neu veröffentlicht

Je unfreundlicher die Städte wurden, je mehr alte Stadtstrukturen verschwanden, um so mehr hingen und hängen viele im Land Träumen vom Vergangenen nach. Was macht es insbesondere den Einwohnern im Krieg zerstörter Städte oft für eine (manchmal mit Wehmut verbundene) Freude, mit dem Finger über alte Stadtpläne zu streifen, dieses und jenes aus der Erinnerung zurückzurufen.

Wer durch das heutige Dresden wandert, die banalen Platten des Sozialismus und die nicht minder einfallslosen monolithischen Investoren-Klötze in Kauf nehmen muss, kann sich kaum vorstellen, welchen faszinierenden Charme das alte Dresden aufwies und sich noch keiner bemüßigt sehen musste, „Make Dresden schön again“ zu fordern. Handys und Navis mögen den guten alten Stadtplan „kannibalisiert“ und dafür gesorgt haben, dass Stadtpläne im 21. Jahrhundert etwas Verstaubtes, Überflüssiges an sich haben, aber alte Karten von anno dazumal laden doch zum Träumen ein.

Adolf-Hitler-Platz und Ludendorffufer

Interessant ist auf alle Fälle auch, wie sich Namen von Straßen und Plätzen immer wieder mal wandeln konnten. Wer 1930 am Carola-Platz stand, ging, wenn er sich rechts hielt, durch die Arminstraße und einen Teil der Wasserstraße, um zum Kurfürsten-Platz zu gelangen. Neun Jahre und einen Regimewechsel später trug der einstige Kurfürsten-Platz den Namen Skagerrak-Platz und aus der Wasserstraße war das Admiral-Scher-Ufer geworden. Statt Theaterplatz und Terrassenufer wies Sachsens Landeshauptstadt im Dritten Reich einen Adolf-Hitler-Platz und ein Ludendorffufer auf, hatte der Ebertplatz dem Crispi-Platz weichen müssen. Eine Würdigung des Sozialdemokraten und Reichspräsidenten Ebert im Stadtbild? Ging Nazis ebenso gegen den Strich wie heutigen Akteuren der Cancel Culture eine Arndtstraße oder eine Jahnallee.

Nicht alle Namen, die heute, wenn es sie noch gäbe, zur Debatte stünden, sind allerdings den Nationalsozialisten geschuldet. Der Waldersee-Platz, benannt nach Alfred von Waldersee, der um 1900 als Oberbefehlshaber eines multinationalen Truppenkontingents zur Niederschlagung des Boxeraufstands nach China entsandt worden war, hieß schon 1930 so, ebenso das Hindenburg-Ufer, war Paul von Hindenburg doch nicht nur als einstiger Heros des Ersten Weltkrieges, sondern auch als Reichspräsident der Weimarer Republik ungemein populär. Auch sonst wäre zu überlegen, ob die Initiative für Würdigung ei­nes Helden des Ersten Weltkriegs, die sich im Stadtplan von 1939 niederschlägt, nicht bereits vor 1933 erfolgte.

Die Stadtpläne von 1930 und 1939, die für diesen Vergleich herangezogen wurden, sind nun als Reprint in zweiter Auflage beziehungsweise ganz neu im Sonnenblumen-Verlag Dresden erschienen. Beim ersten handelt es sich um den Nachdruck eines historischen Stadtplanes des ehemaligen Dresdner Verlages C. C. Meinhold & Söhne Dresden, beim zweiten um das Faksimile eines historischen Stadtplanes der ehemaligen Dr.-Güntzschen Stiftung Dresden.

Die beiden Stadtpläne von 1930 und 1939 wurden neu veröffentlicht. Quelle: PR

Beiden Reprints wurden ein historischer Einführungstext und Angaben zu Nutzungsmöglichkeiten des Stadtplanes beigefügt, wobei es jetzt nicht darum geht, mit diesen Plänen sich auf Sightseeing-Tour zu begeben, sondern der Plan kann in der Tat – da wird nicht zu viel versprochen – eine „wichtige und wertvolle Ergänzung beim Studium von Literatur und anderen historischen Quellen“, etwa Tagebüchern, Briefen und Reichsberichten, über das alte Dresden sein.

Der Stadtplan von 1930 ist im Maßstab 1:15 000 gehalten, weist eine Größe von 84 mal 69 Zentimetern auf und kostet 10,80 Euro (ISBN: 978-3-9811501-2-4). Für die Straßenkarte von 1939 im Maßstab 1:20 000 sind 11,80 Euro zu berappen (ISBN: 978-3-9811501-4-8). Mit 124,5 mal 92,5 Zentimetern ist diese im Übrigen die größte Karte aller Stadtpläne-Reprintausgaben des Sonnenblumen-Verlags.

Nun ist es ja mit Stadtplänen oft wie mit Beipackzetteln. Einmal aufgeblättert, ist es häufig unmöglich, sie ohne falsche Knicks oder Wutanfälle zurück in die ursprüngliche Form zu falten – hier hat man den Bogen schnell raus.

Von Christian Ruf