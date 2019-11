Dresden

Die Striezelmarkt-Fichte steht immer zuerst und das World Trade Center (WTC) Dresden hat stets den größten Weihnachtsbaum der Stadt. So ist es seit Jahren und auch die Weihnachtsvorbereitung 2019 folgt dieser Tradition.

Folglich wurde der Striezelmarkt-Baum bereits am 2 November aufgestellt. Das über 25 Meter hohe Riesengewächs am WTC hingegen ist erst an diesem Samstag auf einem Privatgrundstück in Langebrück gefällt worden. Experten der Dresdner Firma Deppner Baumpflege und Höhenarbeiten kümmerten sich um den reibungslosen Transport und die Aufstellung.

Geschmückt wird der Baum am Montag. Quelle: meeco/PR

Den weihnachtlichen Schmuck soll die Fichte am Montag erhalten. Dann wird auch das WTC-Atrium dekoriert. „Wir bauen einen neun Meter breiten und 4,8 Meter hohen Schwibbogen mit 70 Zentimeter hohen, oben aufgesetzten Kerzen sowie drei lebensgroße Figuren auf: einen Lichterengel, einen Bergmann und einen Nussknacker. Zudem wird wieder die stattliche Pyramide mit 7,5 Metern Höhe und einem Durchmesser von bis zu 2,5 Metern gemächlich ihre Runden drehen„, zählt Center-Manager Jürgen Rees auf.

Von fkä