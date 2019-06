Dresden

Der Stadtrat hat am Donnerstag mehrheitlich ein Alkoholverbot für den Amalie-Dietrich-Platz in Gorbitz verhängt. Künftig ist es verboten, dort in der Öffentlichkeit Alkohol zu konsumieren. Gleichzeitig soll die Verwaltung Konzepte zur aufsuchenden Straßenarbeit und zur Suchtprävention in diesem Bereich erarbeiten. Eine Ausweitung des Alkoholverbot auf die Höhenpromenade und den Merianplatz soll die Verwaltung prüfen.

Hans-Joachim Brauns erklärte, das Alkoholverbot sei ein wirksames Instrument, das zur Befriedung dieses Platzes beitragen könne. Der Amalie-Dietrich-Platz wird von der Polizei als gefährlicher Ort eingestuft. Regelmäßig kommt es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Gruppen, die Teilnehmer sind häufig alkoholisiert.

Norbert Engemaier (Die Linke) erklärte, das Alkoholverbot löse die Probleme nicht, sondern verdränge sie nur in andere Bereiche. „Menschen, die Hilfe brauchen, sind für die Sozialarbeit nicht mehr zu erreichen.“ Deshalb könnten die Linken dem Verbot nicht zustimmen.

Dana Frohwieser, Vorsitzende der SPD-Fraktion, sagte, man müsse zur Kenntnis nehmen, dass es Menschen gebe, die sich auf dem Platz in Gorbitz nicht wohlfühlen und Angst haben. „Niemand wird sich das Trinken von Alkohol verbieten lassen“, so die Sozialdemokratin. Das Verbot müsse um Suchtprävention und Sozialarbeit ergänzt werden.

Auf Antrag von Engemaier stimmte der Stadtrat über die vier Einzelpunkte der Vorlage ab, die Mehrheiten waren jeweils deutlich.

Von Thomas Baumann-Hartwig