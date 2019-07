Dresden

Auf dem Amalie-Dietrich-Platz in Gorbitz gilt ab sofort ein generelles Alkoholverbot. Das hatte der Stadtrat bereits am 6. Juni beschlossen. Wie die Stadtverwaltung nun mitteilt, ist das Alkoholverbot am 28. Juni in Kraft getreten und soll zunächst für ein Jahr gelten.

Von Dienstag bis Sonntag darf fortan zwischen 16 und 4 Uhr am Amalie-Dietrich-Platz kein Alkohol getrunken werden. Wer Bier, Schnaps oder dergleichen bei sich hat und dort trinken will, muss ebenfalls mit einem Bußgeld rechnen. Das Verbot gilt nicht, wenn der Alkohol in den ansässigen Geschäften gekauft und nach Hause getragen wird.

„So soll der Platz wieder friedlicher werden“

Laut Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel ( CDU) ist das Alkoholverbot ein wichtiger Schritt, um die Situation vor Ort zu verbessern. „Das Dresdner Ordnungsamt und die Polizei werden die Einhaltung des Verbotes regelmäßig kontrollieren. So soll der Platz wieder friedlicher werden“, erklärte der Bügermeister.

„Neben der Repression soll aber auch gemeinsam mit der Suchthilfe und weiteren Partnern nach präventiven Lösungen und Ideen für den Platz gesucht werden“, ergänzte Sittel.

In der Vergangenheit kam es auf dem Amalie-Dietrich-Platz immer wieder zu Ausschreitungen und Straftaten, wobei auch Alkohol eine große Rolle spielte. Stadtverwaltung und Polizei hatten sich daher für ein zeitlich begrenztes Alkoholverbot ausgesprochen.

Kontrollen durch Polizei und Ordnungsamt

Die Einhaltung der neuen Verordnung kontrollieren das Ordnungsamt und die Polizei.

Ansprechpartner für Meldungen von Verstößen oder Hinweisen ist die Führungs- und Einsatzzentrale des Gemeindlichen Vollzugsdienstes unter der Telefonnummer 4886333.

Von Lisa-Marie Leuteritz