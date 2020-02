Im Plauenschen Grund in Dresden müssen Fußgänger und Autofahrer teils lange an den Schranken am Felsenkeller warten. Das soll sich nun ändern. Doch durch die Fahrplanänderungen auf den Linien nach Tharandt, Freiberg und Westsachsen platzen künftig einige Anschlüsse am Dresdner Hauptbahnhof.