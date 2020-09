Dresden

Noch bis Samstag sind Teile des Alberthafens in den Nachtstunden wunderschön illuminiert. Ein Künstlerteam um Roman Rattunde von Hertzbeben beleuchtet im Rahmen des 25. Friedrichstädter Stadtteilfestes das vordere Hafenbecken und einen Kran.

Die Lichtkunst startet jeweils 19 Uhr. Quelle: Tino Plunert

Der Alberthafen wird so zum Kunstobjekt. „Es soll der industrielle Charakter des Stadtteiles in Szene gesetzt werden“ so Rattunde. Den besten Blick auf das beleuchtete Hafenbecken erhalten Interessierte vom Trümmerberg gegenüber. Noch bis zum 19. September von Sonnenuntergang bis zwei Uhr am Morgen ist die Installation zu sehen.

Von plu