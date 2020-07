Dresden

Wie beschreibt man einen Pinguin einem Freund, der nicht sehen kann? Oder einen Flamingo? Diese Fragen haben sich die Freunde Kris Flacke und Frank Schirlitz gestellt. Während Kris sich die Welt mit seinen Augen erschließen kann, ist Frank blind. In ihrem Projekt „Akustische Welten Dresden“ wollen der Tontechniker und der Informatiker die Lebenswelten von Menschen mit und ohne Sehbehinderung zusammenbringen. Dabei fangen sie bei den Kleinsten in der Gesellschaft an.

Akustische Reise durch den Zoo

In vier verschiedenen Workshops können Kinder die Stadt akustisch erfahren. Die erste Station ist der Dresdner Zoo. Ausgerüstet mit Tonaufnahmegerät und Schreibzeug geht es von den Pinguinen über die Flamingo-Station bis zum Erdmännchengehege. Aus den Aufnahmen und den geschriebenen Steckbriefen der Tiere soll später ein Zooführer für Menschen mit Sehbehinderung entstehen, erklären die Projektleiter. Damit sie die Tierwelt auch ohne Sehsinn erkunden können.

Die 12-jährige Tabea Küchler findet das Projekt super: „Ich gehe gerne in den Zoo um die Tiere zu beobachten“, sagt die Schülerin. Besonders spannend findet seien die Flamingos. „Immer wenn der Wind kommt, dann werden sie lauter.“ Bei den Faultieren und beim Schneeleopard ging es hingegen ruhig zu.

Sensibilisierung für das Thema Sehbehinderung

Da Frank Schirlitz selbst Betroffener ist, weiß er, wie sich Menschen mit Sehbehinderung in einer mehrheitlich sehenden Gesellschaft fühlen.„Hierzulande haben wir noch eine starke Trennung zwischen beiden Gruppen. Auf der einen Seite sind die Menschen mit Behinderung und dann ist da der Rest, die sogenannten normalen Menschen“, kritisiert der Informatiker. In den Workshops will er für das Thema sensibilisieren.

Spezielle Brillen und Mikrofone zur Erkundung der Stadt

Im zweiten Teil des Projekts geht es raus aus dem Zoo und rauf auf bzw. rein in die öffentlichen Plätze, Passagen und Parks. Bei dem Workshop „Stadtführer“ dreht sich alles um die Frage, wie sich Menschen wie Frank Schirlitz im Stadtgebiet orientieren können. Mit speziellen Brillen können die Teilnehmer die Gegend aus der Perspektive von Sehbehinderten erkunden.

Anstatt auf der Optik liegt der Fokus auf der Akustik. Binaurale Mikrofone in den Ohrmuscheln nehmen die Umgebungsgeräusche genau so auf, wie die Kinder sie hören. Auf diese Weise sollen „authentische“ Klangbilder der Stadt entstehen, erklärt Tontechniker Kris Flacke. Diese wollen er und sein Projektpartner später in Stadtführer integrieren – um Dresden auch für Menschen wie Frank Schirlitz erlebbar zu machen.

Brettspiele für Sehende und Blinde

In ihrem dritten Workshop widmen sich die beiden der Welt der Spiele. „Die Teilnehmer können sich ein Brettspiel aussuchen und dann geht es um die Frage, wie man es barrierefrei macht“, erklärt Flacke. Mit Punktschriftmaschine und 3D-Drucker bekommen die Kinder das nötige Werkzeug in die Hand. Zwar gebe es bereits viele Blindenspiele – aber aus eigener Erfahrung weiß Frank Schirlitz, dass diese für sehende Menschen oft unattraktiv sind. So entstehe ein „Nebeneinander“ anstatt eines Miteinanders.

Videospiele ohne Barrieren

Genau darum geht es auch im vierten Workshop von „Akustische Welten Dresden“, in dem sich alles ums Gaming dreht. Gemeinsam testen die Teilnehmer verschiedene Spiele, um dann zu überlegen, wie man diese barrierefrei gestalten kann. So sollen neue Impulse für die Gaming-Szene entstehen.

Die Projektreihe wird vom Alternativen Zentrum Conni getragen und unter anderem vom Medienkulturzentrum Dresden und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt.

Akustische Welten Dresden Projekt für Kinder von 8 bis 14 Jahren Anmeldung per E-mail an akustischewelten@azconni.de Weitere Infos unter azconni.de/akustischewelten Zoo-Workshop: bis 24.7. und vom 26. bis 31.10. Stadt-Workshop: 24. bis 28.8. Brettspiel-Workshop: jeden Montag um 16 Uhr Videospiel-Workshop: 27. bis 31.7. und 19. bis 23.10. Alle Projekte sind kostenfrei inklusive Verpflegung.

