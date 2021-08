Aktion Zuckertüte: AWO-Dresden sammelt Spenden für Schulmaterial

Dresden

Es ist wieder so weit: Zuckertüten in allen Farben und Formen sind überall zu sehen. Für jedes Kind bedeuten sie den Start in den lange erwarteten Schulalltag, der von den Eltern schweren Herzens erwartet wird. Doch es gibt viele Haushalte, für die das monatliche Budget weder für solche Traditionen geschweige denn die nötige Grundausstattung ausreicht.

Um allen Kindern einen erfolgreichen Schulanfang zu ermöglichen, hat die Aktion Zuckertüte nun bereits zum elften Mal einen Spendenaufruf gestartet. Organisiert von der Arbeiterwohlfahrt Dresden (AWO), kamen dieses Jahr den Angaben zufolge mehr als 5000 Euro sowie hochwertigen Sachspenden für einkommensschwache Familien zusammen. Der Kreisverbandsvorsitzende René Vits bedankt sich im Namen der Kinder: „Die Spendenbereitschaft der Dresdner und Dresdnerinnen ist ungebrochen und übertrifft sogar die Vorjahre.“

22 Schulanfänger erhalten durch die Spenden eine Grundausstattung

Durch die Spenden bekommen laut AWO 22 Schulanfänger eine Gesamtausstattung gestellt. Materialien für den Schulalltag erhalten weitere 26 Grund- und 25 Mittelschüler. Die ersten Pakete wurden nun gestern im Familienzentrum der Arbeiterwohlfahrt Alt-Pieschen übergeben, weitere werden am 1. September im Palitzschhof in Prohlis verteilt. Hierzu sind Kinder, Eltern, Spender herzlich eingeladen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Jedes Kind hat das Recht auf Bildung, ganz gleich, wie die Einkommenssituation der Eltern ist. Zur Schulpflicht gehört auch eine ordentliche Ausstattung mit Schulmaterialien,“ erklärt Awo-Kreischef Vits und dankt den zahlreichen Unterstützern. Zu denen gehören unter anderem der Verein Aufwind, die Krankenkasse AOK plus und das Savoire Vivre. Die Sozialpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag, Simone Lang – als Schirmherrin der Aktion – und Albrecht Pallas, Vorsitzender der SPD Dresden, sowie viele weitere Helfer unterstützen die Aktion ebenso. Die Zuckertüten wurden von Jugendlichen in der AWO Produktionsschule „Stellwerkstatt“ im Bahnhof Wehlen als Unikate gestaltet und im AWO Familienzentrum Altpieschen gepackt.

Von Charlotte Wienberg