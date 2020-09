Dresden

Am Freitag kommen in Dresden die Fans großer Flugzeuge für wohl lange Zeit zum letzten Mal auf ihre Kosten: Planmäßig soll hier der Doppelstock-Riese A380 der australischen Fluglinie Qantas um 13 Uhr abheben. Das teilte Björn-Hendrik Lehmann von der Mitteldeutschen Flughafen AG auf DNN-Anfrage mit. Er ist der letzte von fünf der Luftriesen, die bei den Elbeflugzeugwerken bislang ein Kabinen-Upgrade erhalten haben.

Unkalkulierbare Pandemiefolgen

Doch was wie ein feierlicher Moment erscheint, ist bestenfalls denkwürdig. Denn wie allen anderen Fluglinien setzt auch Qantas der wegen der Corona-Pandemie gnadenlos eingebrochene Reiseverkehr zu. Im Sommer hat die Airline deshalb ein Sparprogramm beschlossen. Dazu gehört, die zwölf A380 der Flotte auf absehbare Zeit in der Wüste Kaliforniens zu parken. Ob und wann sie wieder in Betrieb gehen, ist wegen der unkalkulierbaren Pandemiefolgen offen. Immerhin: Nach DNN-Informationen werden die Flugzeuge im Stand-by-Modus gehalten, wären also jederzeit wieder flugbereit.

Langzeitparkplatz in der Wüste

Seit Juli schon sammelt Qantas seine Großraummaschinen in Victorville. Das gut 100 Kilometer nordöstlich von Los Angeles gelegene Luftfrachtdrehkreuz dient in Ermangelung von Kunden seit Jahren als Parkplatz – aber vor allem als Friedhof für ausgediente Flugzeuge.

Großauftrag für Dresdner Elbe Flugzeugwerke beendet

Qantas hatte vor gut einem Jahr den Elbe Flugzeugwerken in Dresden einen Großauftrag beschert – den Kabinenumbau von neun Airbus A380. Nach Angaben der Airline ein mehrere Millionen Dollar schweres Projekt. Fünf von neun A 380 sind fertig, doch mit dem Sparprogramm hat die Airline auch dieses Programm auf Eis gelegt. Der 5. generalüberholte Airbus 380, der am Freitag in Dresden abhebt, landet – wie alle anderen Qantas-Riesen – vorerst in der Wüste.

Offiziell hatte Qantas Ende Juni erklärt, es bestünde „erhebliche Unsicherheit“, was die Zukunft der A380 betrifft.

Von Barbara Stock