Der Flugzeugbauer Airbus fährt die Produktion drastisch zurück. Mit Folgen für die Elbe Flugzeugwerke in Dresden. Denn sowohl in Dresden wie auch in Kodersdorf werden für alle Airbus-Modelle Komponenten gefertigt. Nun ist die Mehrheit der 1700 EFW-Mitarbeiter in Kurzarbeit.