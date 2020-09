Dresden

Besonderer Moment für Fans großer Flugzeuge: Am Flughafen Dresden ist am Freitagvormittag der Doppelstock-Riese A 380 der australisches Fluglinie Qantas in die Luft gegangen. Es wird wohl für lange Zeit das letzte Mal gewesen sein, dieses Spektakel zu beobachten.

Der A 380 Quelle: Tino Plunert

Denn der A 380 ist der letzte von fünf der Luftriesen, die bei den Elbeflugzeugwerken ein Kabinen-Upgrade erhalten haben. Da der Reiseverkehr wegen der Corona-Pandemie gnadenlos eingebrochen ist, parkt Qantas die zwölf A 380 der Flotte auf absehbare Zeit in der Wüste Kaliforniens. Ob und wann sie wieder in Betrieb gehen, ist wegen der unkalkulierbaren Pandemiefolgen offen. Immerhin: Nach DNN-Informationen werden die Flugzeuge im Stand-by-Modus gehalten, wären also jederzeit wieder flugbereit.

