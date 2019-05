Dresden

Noch bis Anfang Juli kann es zu aggressivem Verhalten von Krähen im Stadtgebiet kommen, warnt die Stadtverwaltung Dresden. Derzeit sind der Stadt zwei Angriffe auf der Königstraße bekannt, die sich in diesem Monat ereignet haben.

Krähen in der Brutzeit

Die sich in der Landeshauptstadt vermehrt aufhaltenden Raben- und Nebelkrähen befinden sich derzeit in der Brutphase. Die Tiere nisten auf Bäumen, gern in Alleen oder markanten Einzelbäumen und sind am Tag aktiv.

Nachdem die Jungtiere geschlüpft sind, werden sie innerhalb und außerhalb des Nestes, im Gebüsch, auf Ästen oder auf dem Boden von ihren Eltern betreut. Während die Jungtiere das Fliegen lernen, schützen die Eltern sie vor vermeintlichen Gefahren. Kommt man dem Krähennachwuchs zu nah, kann es zu Angriffen auf Menschen und auch andere Tiere kommen.

Nicht füttern und Abstand halten

Um sich zu schützen, sollten die Tiere nicht gefüttert und Abstand zu den Jungtieren gehalten werden, rät das Rathaus. Bekannte oder sichtbare Nistplätze sollte man meiden. Oft greifen Krähen nur einzelne Personen an. Ein über die Schulter gelegter Stock oder Regenschirm erzeugt bei den Krähen Respekt. Kopfbedeckungen können vor Verletzungen schützen.

Von uh