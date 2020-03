AfD und Linke wollen Elektroroller-Chaos in Dresden eindämmen

Dresden

Zwei Fraktionen wollen das Gleiche: Das Chaos bei den Elektrorollern im Stadtgebiet sortieren. Zuerst die AfD und danach die Linken haben Anträge eingereicht, die sich in einigen Passagen stark ähneln. Ziel: Verbotszonen für Elektroroller auf den Elbwiesen, wie AfD-Verkehrsexperte Thomas Ladzinski erklärte. „Wir wollen verhindern, dass jemand auf den Gedanken kommt, Elektroroller in die Elbe zu werfen“, erklärte er.

„Der Umgang mit den Rollern ist das reinste Chaos. Wenn sie nicht mitten auf dem Gehweg stehen, dann hängen sie an Laternen oder stecken in Mülleimern“, hat Linke-Stadträtin Caroline Lentz beobachtet. Achtlos abgestellte Roller würden ein Hindernis für Menschen mit Kinderwagen oder Gehhilfen darstellen, die Fahrzeuge seien gefährlich für sehbehinderte und blinde Menschen. „Das darf so nicht bleiben“, verlangt die Stadträtin.

SPD und Grüne halten nichts von den Vorschlägen

Der Vorschlag der Linken: Die Kooperationsvereinbarung mit den beiden Anbietern von E-Rollern überarbeiten und zentrale Sammelstellen einrichten, an denen die Roller sicher abgegeben und ausgeliehen werden können. „Geht in die richtige Richtung“, erklärte Ladzinski, „wir begrüßen den Vorschlag der Linken und werden ihn unterstützen.“

Im federführenden Umweltausschuss hat auch die CDU für den Antrag der Linken gestimmt. Die SPD kündigte dagegen Ablehnung an. „Wir tun uns mit beiden Anträgen schwer. Die Kommune hat relativ wenige rechtliche Möglichkeiten in der Hand“, erklärte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Kristin Sturm. Ähnlich sehen es die Grünen: „Es handelt sich um Bundesgesetzgebung“, erklärte Thomas Löser, Mitglied im Fraktionsvorstand.

Von Thomas Baumann-Hartwig