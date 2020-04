Die AfD-Stadtratsfraktion ist in der Coronakrise nur einmal aufgefallen: Als sie mit 10 von 12 Stadträten zur Stadtratssitzung am 26. März erschienen war. Die anderen Fraktionen kamen mit der Hälfte ihrer Stadtratsmitglieder. Im Interview erläutert Fraktionsvorsitzender Wolf Hagen Braun, warum das so war.