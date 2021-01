Ärger und Streit? Vonovia-Mieter in Dresden bekommen eine Schiedsstelle

Dresden

Dresdens größter Vermieter Vonovia hat eine Schiedsstelle für Konflikte zwischen Mietern und Vermieter eingerichtet. Damit erfüllt das Unternehmen einen Auftrag des Stadtrats aus dem Jahr 2019 an Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP). Damals war Vonovia zum Wahlkampfthema geworden. Die Linken hatten dem Unternehmen vorgeworfen, systematisch überhöhte Betriebskostenabrechnungen an die Mieter zu schicken. Hilbert sollte die Einrichtung eines Schlichtungsgremiums für Mieter prüfen.

Konflikte frühzeitig klären

Die Schiedsstelle – im Neudeutsch Ombudsstelle – richtet sich laut Martina Pansa, Regionalbereichsleiterin von Vonovia in Dresden, ausschließlich an Wohnungsmieter. „Wohnen heißt Leben und hat viel mit Emotionen zu tun. Wir wollen Konflikte frühzeitig klären und Auseinandersetzungen vor Gericht verhindern.“ Die versprochene Reparatur lässt auf sich warten, der Nachbar macht ständig Krach – mit solchen Problemen können sich die Mieter an die Ombudsstelle wenden.

Anzeige

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Betriebskostenabrechnung bleibt dagegen in der Schiedsstelle außen vor. „Da hat der Mieterverein viel Kompetenz aufgebaut. Diese Thematik würde den Rahmen einer Ombudsstelle sprengen“, erklärte Pansa. Sie bezeichnete das für alle deutschen Vonovia-Standorte einmalige Angebot als „lernendes System“. „Wir sammeln jetzt erst einmal Erfahrungen und sind gespannt, was die nächsten Monate bringen.“

Ex-Chefin der Dampfschiffahrt jetzt Schiedsperson

Die Schiedspersonen sind unabhängig und können sich im Kundencenter über den Verlauf des Konfliktes informieren, erklärte Ombudsfrau Manuela Wolfram. Neben der Dresdner Rechtsanwältin werden der Rechtsanwalt André Leist und eine alte Bekannte in der Schiedsstelle mitwirken: Karin Hildebrand, die frühere Geschäftsführerin der Sächsischen Dampfschiffahrt, soll ihre Erfahrungen als ausgebildete Mediatorin und im Umgang mit Menschen einbringen, so Vonovia.

Schiedsstelle erarbeitet Lösungsvorschlag

Jede Schiedsperson wird einen Konfliktfall bearbeiten und dann im dreiköpfigen Gremium vortragen, erläuterte Wolfram die Arbeitsweise. Resultat werde ein Lösungsvorschlag sein, dem die Streitparteien zustimmen müssen. Konflikte, die bereits Gegenstand von Gerichtsverfahren sind, nimmt die Schiedsstelle nicht an.

Vonovia-Mieter können sich per E-Mail unter ombudsstelle.dresden_extern@vonovia.de an die Schiedsstelle wenden. Die Postanschrift lautet: Ombudsstelle, c/o Vonovia, Immobilienservice GmbH, Pfotenhauerstraße 48/48a, 01307 Dresden.

Von Thomas Baumann-Hartwig