„Sehnsucht nach dem Miteinander“ beim Dresdner Adventskonzert

Dresden

Die rund 200 Herrnhuter Sterne tauchten das Rudolf-Harbig-Stadion am Donnerstagabend in ein farbenprächtiges Lichtermeer, das den richtigen Sternenhimmel ziemlich blass aussehen ließ. Etwa 25. 000 Zuschauer ließen sich beim fünften Dresdner Adventskonzert von stimmungsvollen Weihnachtsliedern des Dresdner Kreuzchors bezaubern. Zum ersten Mal traten die Kruzianer gemeinsam mit den Dresdner Kapellknaben auf die Bühne und versetzten das Publikum in Festtagsstimmung – unter Leitung von Kantor Roderich Keile.

Bewegende Lieder neben fröhlichen Stücken

Mal besinnlich und mal flotter, bot das Programm im Rudolf-Harbig-Stadion einige Höhepunkte, etwa als die Menge bedächtig beim Weihnachtsklassiker „Leise rieselt der Schnee“ mitsang. Erneut zeigte sich an diesem Abend, warum das Adventskonzert so erfolgreich ist – was nicht zuletzt an der gekonnten Mischung aus klassischen und schwungvollen modernen Weihnachtsliedern liegt. Die Menge wurde von bewegenden Stücken wie etwa „Herbei, o ihr Gläubigen“ gleichermaßen mitgerissen wie von fröhlichen Nummern wie „Feliz Navidad“.

Dresdner Kreuzchor und Dresdner Kapellknaben traten gemeinsam auf. Quelle: Dietrich Flechtner

Besondere Freude kam auch jedes Mal auf, wenn eine der geladenen Musikerinnen die Bühne betrat. Etwa als Musicalstar Zodwa Selele das Konzert mit „All I Want For Christmas Is You“ eröffnete, schallte ein ohrenbetäubender Applaus über Dynamos heiligen Rasen hinweg. Nicht minder bejubelt wurde die finnische Sopranistin Tuuli Takala, die unter anderem gemeinsam mit Kruzianern und Kapellknaben ein berührendes Weihnachtslied aus ihrer Heimat vortrug. Die Moderation übernahm an diesem Abend Schauspielerin Claudia Michelsen.

Die Bilanz des Abends: Frohsinn und Glückseligkeit

Das Konzert war laut Veranstalter restlos ausverkauft. Auf die LED-Leinwand auf der Rasenfläche wurde dieses Jahr verzichtet. Neu hinzugekommen ist dafür die „Adventsbrause“ von Menschel Limonade aus Hainwalde. Darin vereint: Zimt, Apfel, Vanille und Schokolade. Die Bilanz des Abends: Frohsinn und Glückseligkeit, ebenso wie der Genuss des Beisammenseins wurden im knapp 90-minütigen Konzert immer spürbarer. Somit dürften sich die Erwartungen an den Abend von Initiator und Regisseur Thomas Reiche erfüllt haben. Denn seiner Ansicht nach, so sagte er im Vorfeld den DNN, sollten „in den rund 90 Minuten des Konzerts Zwist und Streitereien vergessen“ werden. Er gehe davon aus, dass Menschen „besonders in der Adventszeit eine Sehnsucht nach dem Miteinander“ haben und Weihnachtslieder Geborgenheit vermitteln würden. Diese Annahme wurde an diesem Abend bestätigt.

Von Sabrina Lösch