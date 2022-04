Dresden

Mama, so will ich nicht mehr mit dir an den Strand gehen“ – als ihre Tochter das zu ihr sagt, weiß Sandra Müller, so kann es nicht weitergehen. Das eigene Kind schämt sich für die fette Mutter, geht ihr nicht mehr aus dem Kopf. Ohne groß nachzudenken startet Sandra Müller eine Diät, die viel verspricht. Die Kilos sollen nur so purzeln, wenn nur noch Gurken auf dem Speiseplan stehen. Drei Wochen isst die damals 38-Jährige nur Gurken. Klar, nimmt sie ab. Aber nach dem Ende der „Diät“ auch genauso schnell wieder zu.

„Mit 19 Jahren wurde ich so langsam pummelig“, erinnert sich Sandra Müller zurück. Mit ihrem damaligen Freund sei sie jeden Abend Essen gegangen, auch die Schwiegermutter habe sie „gut gefüttert“. Dann kam die Trennung. Inzwischen brachte sie statt 75 Kilo schon 125 Kilo auf die Waage. Mit 23 Jahren bekam Sandra Müller dann ihre erste Tochter, mit 28 Jahren die zweite – beide aus One-Night-Stands. Der Sohn, heute fünf Jahre alt, folgte mit ihrem dritten Mann. Doch auch mit ihm hatte sie kein Glück. Alkoholprobleme machten der Beziehung zu schaffen, immer wieder musste sie sich von ihm als „fette Sau“ bezeichnen lassen. „Er hat mich seelisch fertig gemacht“, sagt Sandra Müller heute.

„Ich brauchte einfach Hilfe“

Nicht nur Beziehungsprobleme belasten die dreifache Mutter sehr, auch das Gewicht macht sich zusehends bemerkbar. Rückenschmerzen gehören inzwischen zu ihrem Alltag dazu. Sandra Müller will nicht mehr. 2019 nimmt sie all ihren Mut zusammen, geht zur Hausärztin und bittet um Hilfe. „Ich bin zu fett, ich muss etwas dagegen tun, habe ich ihr gesagt“, erinnert sie sich. 107 Kilo wiegt sie damals. Die Ärztin empfiehlt ihr das Adipositas-Programm des Städtischen Klinikums in Dresden. Sandra Müller wohnt jedoch in Görlitz. „Das war mir in dem Moment egal, ich brauchte einfach Hilfe.“

Das Programm berücksichtigt alle Faktoren, die bei einer gesunden Gewichtsabnahme wichtig sind. Und es ist sehr gefragt – 430 Patienten mit krankhaftem Übergewicht nimmt das Klinikum pro Jahr auf, die Warteliste ist lang. Anfangs konnten nur Versicherte der AOK Plus mit einer Kostenübernahme rechnen. Doch seit dem 1. Januar diesen Jahres ist die Adipositas-Ambulanz eine Tagesklinik, weshalb nun auch andere Kassenpatienten davon profitieren. Die Teilnehmenden werden fünf Jahre lang auf ihrem Weg begleitet. Dazu gehören Ernährungsberatungen, Gruppentherapien, Bewegungstherapien, regelmäßige Arztgespräche und in vielen Fällen auch Operationen.

Auch Sandra Müller war sich sicher, sie bekommt eine Operation, die ihr bei der Abnahme hilft. Doch nach der Untersuchung beim Chirurgen erteilte der ihr die Absage dafür. „Für mich ist eine Welt zusammengebrochen“, erinnert sich die heute 42-Jährige. „Ich sehe Kampfgeist in Ihnen“, habe der Arzt zu ihr gesagt. Sie könne das auch so schaffen.

Gewichtsverlust auch ohne Operation

Es gibt verschiedene Möglichkeiten beim Thema Operation. Die beiden häufigsten Verfahren bei Adipositas sind der Magenbypass und der Schlauchmagen. Beim Bypass wird der Magen in zwei Teile getrennt: in eine kleine Magentasche und einen größeren Restmagen. Die kleine Magentasche kann nur noch sehr wenig Nahrung aufnehmen, bis sie voll ist und ein Sättigungsgefühl eintritt. Hinzukommt, dass der Dünndarm so umgeleitet wird, dass sich Nahrung und Verdauungssäfte erst im mittleren Dünndarm vermengen können und so ein Großteil der Nährstoffe und Kalorien wieder ausgeschieden werden. Die Nährstoffversorgung wird durch zusätzliche Präparate ausgeglichen. Bei dieser Methode essen die Patienten mehrere etwa 100 Gramm große Portionen über den Tag verteilt, gestalten ihr Essen sehr eiweißhaltig und verzichten auf zuckerhaltige Nahrungsmittel und Getränke – für den Rest ihres Lebens.

Beim Schlauchmagen dagegen wird der größte Teil des Magens komplett entfernt. Übrig bleibt der namensgebende schlauchförmige Restmagen. Das Ergebnis ist dem Bypass ähnlich: Die Patienten essen viel weniger, bis sie satt sind. Außerdem wird auch der Teil des Magens entfernt, der das Hormon Ghrelin produziert, welches für das Hungergefühl zuständig ist. „Wenn Patienten schon vor der OP mit Reflux zu kämpfen haben, entscheiden wir uns gegen die Schlauchmagen-OP, da diese den Reflux noch verstärken würde“, sagt Professor und Chefarzt Tobias Lohmann. Dies werde vorher mit einer Magenspiegelung abgeklärt.

Doch wie wird nun entschieden, ob der Patient eine OP bekommt oder es alleine schaffen muss? „Grundsätzlich gilt, wer einen BMI von über 50 hat, bekommt die Operation“, sagt Lohmann. Dabei bezieht er sich auf Betroffene im Alter zwischen 18 und 60 Jahren. In seltenen Fällen geht die Spanne auch bis 70 Jahre, das komme auf den Einzelfall an. Ebenfalls für eine OP infrage kommen laut Lohmann jüngere Patienten, die bereits Knieprobleme, Hüfterkrankungen oder andere Begleiterscheinungen aufgrund des hohen Gewichts haben. Der BMI muss außerdem über 35 liegen.

„Es war wie eine Fresssucht“

Sandra Müller ließ sich von der Absage der OP nicht entmutigen. „Ich fuhr nach Hause, nahm mir einen Müllsack und schmiss alles ungesunde Essen weg“, erzählt sie. Und davon aß sie täglich jede Menge, wie sie aufzählt: „Zum Frühstück drei Semmeln, dick mit Leberwurst und Senf, Salami und Käse, fett Nutella, ne Bockwurst und dazu zwei Cappuccino.“ Zum Mittag gab es dann zwei gut gefüllte Teller und abends meist Pizza oder Döner. Danach ging’s ab auf die Couch. „Es war wie eine Fresssucht“, sagt Müller heute.

Inzwischen ist sie drei Jahre im Programm, hat 30 Kilo abgenommen und auf dem Teller sieht es ganz anders aus. „Hähnchenfleisch mit Salat ist tatsächlich mittlerweile mein Lieblingsessen“, sagt Sandra Müller und lacht. Außerdem ärgert sie sich inzwischen darüber, dass die Gurken so teuer sind und ihre Kinder kommen nicht mehr gern mit einkaufen, „weil ich mir alle Zutaten und Nährwerte ganz genau anschaue“. Sandra Müller ist inzwischen lieber Filinchen, ein dünnes Waffelbrot, statt Semmel, mit Frischkäse statt Butter und viel mehr Eiweiße als Kohlenhydrate. Doch auch Klassiker wie Pizza sind nicht ganz vom Speiseplan gestrichen, werden nun aber selbst gemacht. „Ich esse dann nur ein Stück statt die ganze Pizza und das lieber mittags, damit wir danach noch rausgehen können.“

Rausgehen ist ihre neue Methode, wenn das Hungergefühl zu groß wird. „Ich habe früher so oft aus Langeweile gegessen. Heute gehe ich stattdessen raus. 9000 Schritte pro Tag sind mein Ziel“, erzählt Müller. Ihr fünfjähriger Sohn unterstützt sie durch sein Temperament automatisch dabei. „Er hält mich auf Trab, will bei Wind und Wetter lieber zum Kindergarten laufen als fahren.“

Sandra Müller zeigt, wie sie vor dem Programm aussah – und wie erfolgreich sie in den letzten Jahren abgenommen hat. Quelle: Lisa-Marie Leuteritz

Trotz aller Motivation, die Sandra Müller auch nach verschiedensten Schicksalsschlägen nicht verlässt, macht ihr und auch anderen Patienten die Corona-Pandemie zu schaffen. „Plötzlich konnten wir nicht mehr raus, ich musste die Bewegung irgendwie nach drinnen verlegen“, erinnert sie sich. Auch die Verantwortlichen des Adipositas-Programms nahmen die Probleme wahr. „Die Patienten haben im ersten Jahr der Therapie weniger abgenommen als in den Vor-Corona-Jahren“, heißt es. Die zuständige Psychologin Jana Hoyer sieht das vor allem in der mangelnden Bewegung begründet: „Sporteinrichtungen waren geschlossen und die Arbeit wurde nach Hause verlegt. Auch die zeitweise fehlenden Gesprächstermine vor Ort und der persönliche Austausch in den Gruppen machten die Therapie weniger effektiv.“

OPs gegen Hautschürzen

Sandra Müller hielt anfangs gar nichts davon, sich mit Psychologen unterhalten zu müssen oder gar an Gruppensitzungen teilzunehmen. „Das brauche ich nicht, habe ich damals gedacht.“ Inzwischen habe sie gemerkt, wie sehr ihr das helfe. „Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe, in der wir uns gegenseitig motivieren“, erzählt sie. Im Januar 2023 endet das Programm für Sandra Müller. Die Ernährungsberatung will sie dann aber weitermachen, sagt sie. Und noch eine andere große Sache steht vorher an: Die Brustverkleinerung. Eine Bauchstraffung hat sie schon hinter sich gebracht. Doch aufgrund der vielen abgesagten OPs wegen der Pandemie hat Sandra Müller noch ein paar Patienten auf der Warteliste vor sich. Sie kann es kaum erwarten, sagt sie. „Ich traue mich mit den Dingern immer noch nicht in einen Badeanzug.“ Wie ihre Brüste nach der OP aussehen sollen, die Entscheidung will sie dem Chirurgen überlassen. „Sie sollen zu meinem Körper passen.“

Operationen wie Bauchstraffungen oder eben Brust-OPs sind ebenfalls Teil des Programms. „Es geht dabei aber nicht um Schönheit“, betont Professor Lohmann. Die OPs werden nur bei Patienten durchgeführt, die durch die Abnahme große Hautschürzen haben, unter denen Entzündungen entstehen oder die bei der Bewegung einschränken können. Dafür müssen die Patienten ein bestimmtes Zielgewicht erreichen und dieses auch halten.

Auch wenn sie noch nicht ganz am Ziel ist, hat sich das Leben von Sandra Müller schon jetzt positiv verändert. Sie ist mittlerweile in einer glücklichen Beziehung, bekommt Lob von ihren Nachbarn, dass sie sich nicht mehr nur in schwarzer Kleidung versteckt und genießt die Begeisterung der Ärzte, die über das Erreichte von ihr nur staunen können. „Wenn wir wieder dürfen, will ich das ganze Team in Dresden umarmen.“

