Acht Millionen Euro für Diabetes-1-Therapie

Dresden

Um Stammzell-Therapien gegen die Zuckerkrankheit vom Typ Diabetes 1 zu finden, haben sich europäische Forscher – darunter auch die Dresdner Fettanalyse-Firma Lipotype – zum Verbund „Islet“ zusammengeschlossen. Die EU hat dafür nun acht Millionen Euro für die nächsten fünf Jahre bewilligt, teilte Lipotype mit.

Das Projekt zielt letztlich darauf, Diabetes-Patienten insulin-produzierende Betazellen zu verabreichen. Das soll die Zuckerkranken von der lebenslangen externen Insulin-Zufuhr wieder unabhängig machen. Bei Menschen mit Diabetes 1 zerstört deren eigenes Immunsystem durch einen „Programmierfehler“ die sogenannten Langerhans-Inseln auf der Bauchspeicheldrüse. Dadurch kann dieses Organ kein Insulin mehr produzieren, das für den Zucker-Stoffwechsel im Körper entscheidend ist.

Rückschlüsse auf Krebsgeschwulste

„Das sind großartige Neuigkeiten“, begrüßte Lipotype-Sprecher Henri Deda die europäische Förderentscheidung für Islet. „Die EU wird also weiterhin neben ihren bestehenden Projekten wie RHAPSODY und BEAt-DKD auf Lipidomics in ihren Forschungsvorhaben setzen – speziell auf die ,Lipotype Shotgun Lipidomics’“.

Das Dresdner Unternehmen Lipotype ist eine Ausgründung des finnischen Lipid-Forschers Kai Simons aus dem Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik (MPI-CBG) in Dresden. Spezialisiert ist die Firma auf spezielle Fettanalysen. Dabei werden kleine Blutproben in einer Kammer wie durch ein Shotgun-Gewehr zerstäubt und dann spektroskopisch analysiert. Dadurch ist es möglich, selbst aus kleinen Blutproben genau zu analysieren, welche Fettbausteine in welcher Menge ein Mensch in sich trägt. Daraus wiederum lassen sich Rückschlüsse etwa auf Stoffwechselkrankheiten, Krebsgeschwulste und andere Probleme ziehen.

Von Heiko Weckbrodt