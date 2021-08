Abwasser in Dresden: Neustädter Abfangkanal fertig saniert

Dresden

Wenn Kommunalpolitiker freiwillig in die Kanalisation hinabsteigen, braucht das einen triftigen Grund. Den hatten Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Bündnis 90/Die Grünen) und der Pieschener Stadtbezirksamtsleiter Christian Wintrich am Freitag: Der Abfangkanal, der die Abwässer der Neustädter Elbseite zur Kläranlage in Kaditz transportieren soll, tut genau das endlich wieder auf seiner gesamten Länge von 6,6 Kilometern.

Schon von 2004 bis 2009 war ein erster 2,6 Kilometer langer Abschnitt des Kanals im Zuge des Ausbaus der Leipziger Straße saniert worden, von 2018 bis 2020 folgte ein Kilometer zwischen dem Ballhaus Watzke und der Flutrinne und seit wenigen Tagen fließt das Abwasser auch wieder unterirdisch die 1,5 Kilometer von dort bis zur Kläranlage. Gesamtkosten: rund 36 Millionen Euro.

Risse in mehr als 100 Jahre alten Betonröhren

Die Sanierung war notwendig geworden, weil der Beton der großen Röhren, die vor über 100 Jahren gebaut worden waren, Risse bekommen hatte. Abwasser konnte heraussickern, das eigentlich in die Kläranlage nach Kaditz gehört, und Grund- oder Elbwasser einsickern, das nicht dorthin soll. Deshalb sind an Stellen zwischen den Rohren die Wände mit Spritzbeton ausgebessert worden, in die Betonröhren wurden große blaue Kunststoffrohre geschoben – eins nach dem anderen durch Baugruben hinuntergelassen und dann unterirdisch an Ort und Stelle transportiert. So mussten nicht ganze Straßenzüge aufgerissen werden.

Grafik: Stadtentwässerung Dresden

Totz Corona und Baupreis-Turbulenzen überpünktlich und im Kostenplan

Trotz Corona-Herausforderungen für die Baufirmen und Turbulenzen bei Baupreisen konnte der letzte Bauabschnitt nicht erst wie geplant im November, sondern bereits jetzt fertiggestellt werden, berichtete Ralf Strothteicher, Geschäftsführer der Stadtentwässerung, und fügte hinzu: „Nicht nur vorfristig beim Termin, sondern im geplanten Rahmen auch bei den Kosten“. Die sind mit 10.000 Euro für jeden einzelnen Meter dennoch beträchtlich. Denn das Abwasser musste während der Arbeiten umgeleitet werden. So lagen über der Erde lange Zeit große Rohre entlang des Kanals – immer in dem Abschnitt, der gerade saniert wurde – und sorgten auch für die eine oder andere Verkehrseinschränkung.

Nun kommt etwa jede Dreiviertelstunde ein Lkw an der ehemaligen Baugrube für den letzten Abschnitt vorbei – beladen mit solchen Rohren. Sie werden nicht mehr benötigt.

In Rohren entlang der Flutrinne wurde das Abwasser während des letzten Abschnittes der Sanierung umgeleitet. Jetzt werden sie nicht mehr benötigt und zurückgebaut. Quelle: Dietrich Flechtner

Es riecht etwas muffig, aber stinkt nicht

Dort, wo vor kurzem noch die Baugrube war, befindet sich ein so genanntes Überlaufbauwerk. Wenn der Kanal an seine Kapazitätsgrenze stößt, läuft er an solchen Stellen über und leitet über ein Rohr überschüssiges Wasser in die Elbe. Umweltbürgermeisterin und Stadtbezirksamtsleiter ließen sich hier von Strothteicher das Ergebnis der Arbeiten erläutern, kletterten dazu in Schutzanzug und Wathose gemeinsam mit ihm in die Kanalisation – beide zum ersten Mal, wie sie sagten. Dass das Abwasser dort gerade mal knietief ist, liegt am sonnigen Wetter. Am Tag zuvor war es im Überlaufbauwerk schnell auf fast drei Meter angestiegen. Mit der stehenden, dampfenden und stinkenden Brühe aus Gruselkrimis hat es aber wenig zu tun. Sechs Meter unter der Erde riecht es zwar etwas muffig, aber es weht ein Lüftchen und das Wasser fließt recht schnell in Richtung Kaditz.

„Es gibt aber auch Stellen, an denen es ein bisschen mehr stinkt“, sagt Frank Dittrich. Er ist Vorarbeiter bei der Stadtentwässerung, arbeitet seit 39 Jahren am Neustädter Abfangkanal und ist voll des Lobes für die Fachleute, die vor über 100 Jahren die Dresdner Kanalisation gebaut haben. „Ein Glück für uns“, sagt er, „dass die Kanäle damals schon so groß geplant wurden“. Die Qualität des Betons sei zum Teil sogar besser als heute, wie Testbohrungen an den alten Röhren ergeben hätten. Einen Vorteil gegenüber anderen Städten hat Dresden schon immer: Durch die Lage im Elbtal nutzt die Kanalisation das natürliche Gefälle, kommt ohne aufwendige Pumpstationen aus.

Auch der Altstädter Abfangkanal braucht noch 40 Millionen Euro

Mit dem Neustädter Abfangkanal sei eine der Hauptschlagadern der Stadt jetzt fit für die Zukunft, freute sich die Umweltbürgermeisterin. Zwei Drittel des Dresdner Abwassers fließen aber durch den Altstädter Abfangkanal am anderen Elbufer. Dort werden in den nächsten Jahren noch einmal rund 40 Millionen Euro für die Sanierung nötig sein.

Die Industrie im Norden bekommt einen eigenen Abwassersammler

„Fit für die Zukunft“ heißt beim Neustädter Abfangkanal vor allem, dass er jetzt wieder dicht ist. Einigen künftigen Anforderungen wäre er nicht gewachsen. Von den insgesamt 33 Millionen Kubikmetern Abwasser, die in der Stadt jährlich anfallen, kommen bereits jetzt rund acht Millionen Kubikmeter aus der Industrie, erklärt Strothteicher. Durch große Firmenansiedlungen im Dresdner Norden, wie die Chipfabrik von Bosch, und Erweiterungen dort bereits vorhandener Unternehmen wird diese Menge weiter wachsen. Zurzeit fließen auch die Industrieabwässer aus dem Norden durch den Neustädter Abfangkanal zur Kläranlage. Doch das soll sich ändern. Der vom Stadtrat beschlossene „Industriesammler Nord“, ein weiterer Abfangkanal, soll sie später einmal direkt dorthin leiten. Der Anschluss dafür ist in Kaditz bereits vorhanden. Jetzt muss er nur noch gebaut werden.

Von Holger Grigutsch