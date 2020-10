Dresden

Seit einer Woche überfällig. Eisprung vor drei Wochen. Kalendercheck. Fünf Sekunden Stäbchen im Urin. Drei Minuten warten. Beratungsgespräch. Drei Tage warten – und generell nicht länger als zwölf Wochen. Wer abtreibt, muss rechnen, kalkulieren, Fristen einhalten. Doch wie geht es einer Frau dabei? Was geht in einem Menschen vor, der sich gegen eine Schwangerschaft entscheidet? Der feministische Verein „e*vibes“ lässt Betroffene zu Wort kommen.

Kein Kinderwunsch im Allgemeinen

Unter der Überschrift „ Abtreibungsgeschichten“ erzählen Frauen seit April von den Erfahrungen mit ihrem Abbruch. Eine von ihnen ist Ania. Vor acht Jahren hat sie abgetrieben. Sie war in der zwölften Schwangerschaftswoche, laut Gesetz der letztmögliche Zeitpunkt für den Eingriff. Ein früherer Termin wäre mit einem Auslandsaufenthalt in Kambodscha kollidiert, erzählt die 32-Jährige nüchtern. Ania wurde ungewollt schwanger. Dass sie das „befruchtete Ei nicht austragen“ will, stand für sie mit dem positiven Testergebnis fest. Dass sie keine Kinder will, schon viel früher.

Naive Vorstellung und harte Realität

Ganz anders Elli*. Zwei Wochen, nachdem sie die Pille abgesetzt hatte, war der Test positiv. „Ich war total glücklich“, erzählt sie. Elli erinnert sich noch, wie sie ihrer Mutter von der Neuigkeit berichten wollte. Doch als sie den Schnaps, den die Mutter ihr anbot, ausschlug, war die Wahrheit bereits raus. Anstatt mit Glückwünschen konfrontierte Ellis Mutter sie mit der Realität.In ihrer Geschichte erzählte sie von ihrer damaligen Beziehung, die aus heutiger Sicht eine „Katastrophe“ war, vom Freund, der mit Drogen- und Alkoholsucht kämpfte. Und dass sie ohne Abschluss dastand. Ihre naive Vorstellung vom Familienglück fand damit ein jähes Ende. „Auf einmal wurde mir klar, dass ich dieses Leben weder für mein Kind noch für mich so will“, erzählt Elli heute, 19 Jahre später.

„Wir wollen das Thema enttabuisieren und aus der Anonymität herausheben“

Seit Beginn des Projekt veröffentlichte der Verein „e*vibes“ 18 Beiträge auf seinem Internetblog. Elli und Ania nahmen ihre Erzählungen wie ein Hörbuch auf. Andere Frauen schrieben Texte, schickten Fotos oder Zeichnungen. „Wir wollen das Thema enttabuisieren und aus der Anonymität herausheben“, erklärt Vereinsmitglied Sara. Laut statistischem Bundesamt gab es im vergangenen Jahr 100 893 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland, 5340 im Bundesland Sachsen. Wie viele davon in Dresden vorgenommen wurden, ist unbekannt. Denn laut Schwangerschaftskonfliktgesetz ist die Ermittlung und Veröffentlichung von Abtreibungszahlen nur bis Länderebene erlaubt, erklärt die Behörde.

Laut Stadtverwaltung fanden 2019 in Dresden 311 Beratungen zum Thema Abtreibung statt. Die Teilnahme an einem derartigen Gespräch ist in Deutschland Voraussetzung für einen straffreien Schwangerschaftsabbruch. Zwischen Beratung und Eingriff müssen drei Tage verstreichen.

Fest entschlossen oder mit „Hintertürchen“

Während Anias Entscheidung von Anfang an feststand, haderte Elli mit sich. Bis zum Schluss ließ sie sich noch ein Schlupfloch, erzählt sie in ihrem Audiobeitrag. Sie könnte es sich ja noch anders überlegen. Währenddessen unterhielt sie sich mit der ungeborenen Tochter in ihrem Bauch, erklärte ihr, dass es nicht funktionieren würde, verzichtete auf Zigaretten und Alkohol – „in dem festen Vorhaben, ihr bis dahin etwas Gutes zu tun.“ Auch wenn Elli mittlerweile der Auffassung ist, dass ihr Kinderwunsch und ihre damaligen Gefühle mitunter „kulturell geformt wurden“, spüre sie immer noch „die Trauer um die Tochter“, die sie „damals verloren hat“. Heute wäre Anouk – so wollte sie das Mädchen nennen – 18 Jahre alt.

Eine Gemeinsamkeit: Konfrontation mit Stereotypen

Das Projekt von „e*vibes“ zeigt, wie unterschiedlich Frauen ihren Abbruch empfinden, sowohl emotional als auch körperlich. Ania ging es nach dem operativen Eingriff gut, Elli kämpfte nach der medikamentösen Abtreibung mit starken Blutungen und Schmerzen. Für Ania war es „kein gravierender Einschnitt“, wie sie sagt. Elli denkt auch heute noch an ihr ungeborenes Kind. Auch wenn sie mittlerweile lieber von „Zellen“ spricht, die sie damals abgetrieben hat.

Neben der Diversität der Geschichten will „e*vibes“ auch Gemeinsamkeiten sichtbar machen. Dazu gehören die negativen Erfahrungen mit Stereotypen: Wer abtreibt, hat keine Ahnung von Verhütung, wer sich gegen ein Kind entscheidet, muss gefühlskalt sein. Als sie ihre Geschichte mit den anderen teilte, habe Ania erstmals gemerkt, dass alle mit ähnlichen Vorurteilen zu kämpfen hatten. Umso wichtiger sei es, die Erfahrungen miteinander zu teilen, sagt Sara von „e*vibes“. „Damit die Betroffenen merken, dass sie nicht alleine sind.“

*Name redaktionell geändert

Von Laura Catoni