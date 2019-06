Dresden

Am Zaun trocknen kleine Pullover, Warnwesten und Matschhosen im strahlenden Sonnenschein. Am Tag zuvor tobten die Kinder der ASB-Kita „Am Lehmberg“ noch durch den völlig verregneten Zschonergrund. „Wir haben einen Geburtstag gefeiert, davon konnte uns auch das Wetter nicht abhalten“, sagt Erzieher Christian Müller. Er kümmert sich gemeinsam mit einer Kollegin und einer jungen Frau, die ihr Soziales Jahr in der Kita absolviert, um die insgesamt 23 Kinder der Naturgruppe „ Outdoor“ der Kindertagesstätte. Von April bis Oktober starten sie jeden Morgen 8 Uhr vom Haupthaus und wandern ungefähr eineinhalb Kilometer in Richtung Zschonergrund. Dort verbringen die Kinder ihren Tag am Bauwagen und an unterschiedlichen Orten im Wald.

Männlich und überqualifiziert

Christian Müller arbeitet seit zehn Jahren als Erzieher. Damit ist er einer von insgesamt 2752 Männern in Sachsen, die in diesem Beruf tätig sind. Anteilig entspricht das gerade mal 7,9 Prozent. Dennoch liegt der Freistaat damit über dem Bundesdurchschnitt, der sechs Prozent beträgt.

Für Müller haben diese Zahlen keine Bedeutung. „Ich sehe das als einen ganz normalen Beruf an, den Männer und Frauen ausüben können“, sagt der 34-Jährige. Als er vor zehn Jahren als Erzieher zu arbeiten begann, hatte er zunächst ganz andere Probleme: „Durch mein Studium galt ich als überqualifiziert. Immer wieder wurde ich gefragt, wann ich denn zum Kita-Leiter aufsteige. Das möchte ich aber überhaupt nicht“, sagt Müller. Im Rahmen des Abiturs absolvierte er ein Praktikum in einer Kita und „dort ist der Groschen gefallen“, erinnert sich der 34-Jährige. Aufgewachsen ist er mit einem Bruder und Eltern, die im Handwerk tätig sind. „Die finden meine Berufswahl in Ordnung“, sagt er.

Keine reine Frauendomäne mehr

Als Christian Müller ins Arbeitsleben startete, sei er schon etwas anders behandelt worden, als seine weiblichen Kollegen: „Ich war aber auch Berufsanfänger, da ist das nicht ungewöhnlich“, sagt er heute. Schlechter behandelt wurde er jedoch nie, viel mehr war es einfach öfter Thema, dass er ein Mann sei. Nun, zehn Jahre später, sei das überhaupt kein Thema mehr. Auch die Kinder stören sich nicht daran: „Jedes Kind hat seine Vorlieben, egal ob männlich oder weiblich. Wenn ein Mädchen mit einem Einhorn-Hörspiel zu mir kommt, gehe ich damit wie meine Kolleginnen ganz normal um“, sagt Müller.

Dass der Beruf des Erziehers keine reine Frauendomäne mehr ist, freut auch den Kultusminister: „Wir sind auf einem guten Weg hin zu gemischten Erzieherteams. Das ist gut so, denn Kinder brauchen Frauen und Männer als Bezugspersonen“, sagt Christian Piwarz ( CDU). Im aktuellen Schuljahr werden in Sachsen 1068 Männer zu Erziehern ausgebildet. Hinzu kommen 339 Fachschüler, die die Ausbildung berufsbegleitend absolvieren.

800 neue Erzieher pro Jahr werden gebraucht

Der Freistaat unterstützt auch den Quereinstieg in den Erzieherberuf: Die Möglichkeit der Umschulung nutzten im vergangenen Jahr 205 Menschen, 35 davon waren Männer. Piwarz kündigte kürzlich auch an, im kommenden Schuljahr 200 Ausbildungsplätze mehr bereitzustellen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken: „Wir brauchen pro Jahr rund 800 neue Erzieher, um den Generationswechsel in den Kitas zu meistern. Mit den erhöhten Ausbildungsplätzen und der erweiterten Zulassung zur Erzieherausbildung können wir noch mehr junge Menschen für diesen Beruf gewinnen“, betont der Kultusminister.

Schlafen unter freiem Himmel

Christian Müller ist in seiner Position glücklich und auch der Arbeitsplatz kann sich sehen lassen: Über den Dächern von Dresden im Stadtteil Briesnitz steht ein blauer Bauwagen am Rande einer Podemuser Obstbaumplantage. Als wir Christian Müller besuchen, steht gerade der Mittagsschlaf auf dem Programm. Die Kinder haben es sich unter dem Vordach des Wagens auf Matten mit Schlafsäcken gemütlich gemacht und ruhen sich aus. Immerhin haben sie schon morgens den obligatorischen eineinhalb Kilometer langen Marsch hinter sich sowie viele Runden Spielspaß im Zschonergrund. Ein Schrittzähler, den jedes Kind mal tragen darf, zeigt im Schnitt 12 000 bis 15 000 Schritte pro Tag an. Nach dem Mittagsschlaf wird gemeinsam gevespert und dann geht es auch schon langsam zurück in Richtung Haupthaus „Am Lehmberg“. Gegen 16 Uhr trudelt die Naturgruppe dort ein. Von Wind und Wetter lassen sich die fünf- und sechsjährigen Knirpse nicht beeindrucken. Im Bauwagen stehen Kisten mit Wechselklamotten bereit. Nur eine Sturmwarnung oder ein Gewitter kann die aufgeweckte Truppe davon abhalten, den ganzen Tag an der frischen Luft zu verbringen.

INFO Tag der offenen Tür in der ASB-Kita „Am Lehmberg“ am 22. Juni von 10.30 bis 12 Uhr, Vorstellung des Kita-Konzepts sowie Infos zur Anmeldung, Einrichtungsstruktur und Eingewöhnung, Anmeldung bis Freitag notwendig per E-Mail an h.hessou@asb-dresden-kamenz.de.

Von Lisa-Marie Leuteritz