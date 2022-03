Abseilübung an Dresdner Brücke: Kletterer will Bußgeld nicht akzeptieren

Dresden

Bernhard B. beschäftigt das Amtsgericht schon eine Weile. Der 25-Jährige hatte einen Bußgeldbescheid kassiert, weil er sich von der Brücke über die Prießnitz an der Stauffenbergallee abgeseilt hatte. An einem Novembernachmittag 2020 hatten sich einige junge Leute auf der Brücke zu „Kletterübungen“ versammelt. Autofahrer informierten die Polizei und als die anrückte, hing der junge Mann von der Brücke „in den Seilen“.

Das ist keine große Straftat, eher grober Unfug – aber die Brücke gehört zum öffentlichen Straßennetz. Was, wenn da jeder tut, was er will – Eishockey auf dem Radweg, Tontaubenschießen auf der Brücke, künstlerische Gymnastik auf Straßenbahnschienen. Und was, wenn der Klettermaxe doch „Bautz“ gemacht und sich „Aua“ geholt hätte?

Richter haben es auch nicht immer leicht

So bekam er wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem sächsischen Straßengesetz ein Ordnungsgeld von 80 Euro aufgebrummt, legte Einspruch ein und kämpft seitdem hartnäckig – nur warum und wofür ließ sich nicht klären. Warum man sich dort abgeseilt hatte, erschloss sich nicht. Der Angeklagte sagte generell nichts und seine zwei „Verteidiger“ hielten sich zum Motiv bedeckt. Ob die beiden jungen Männer wirklich Jura studiert haben oder studieren?

Die Fragen, vor allem von einem, waren zwar extrem forsch, aber unprofessionell, fast stümperhaft. Wenn man schon den Anwalt gibt, sollte man sich auskennen. Es ist wenig zielführend, wenn sie der Richter ständig korrigieren und ihnen Nachhilfeunterricht geben muss. Aber Richter haben es auch nicht immer leicht. Fortsetzung folgt.

Von ml