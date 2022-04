Abriss am Straßburger Platz: Ehemaliges „Pick-Nick“ muss weichen

Dresden

Die ehemalige Selbstbedienungsgaststätte „Pick-Nick“ am Straßburger Platz wird abgerissen, um für ein neues Wohn- und Geschäftshaus Platz zu machen. Am Freitag haben die für eine Woche angedachten Abrissarbeiten an der Kreuzung begonnen.

Steffen Funk, der Dresdner Niederlassungsleiter der Firma Immvest Wolf, spricht von einem „Bauvorhaben von einem Wohn- und Geschäftshaus am Straßburger Platz“. Der Neubau integriert dann wieder die beliebte Sportsbar der Dynamo-Fans. Das Gebäude von „Susi’s Sportsbar“ bleibt nach Angaben von Immvest Wolf unberührt, der Abriss beschränkt sich auf den Gebäudeteil hinter der Kultkneipe.

So entstehen Miet-, aber auch Eigentumswohnungen mit Geschäften im Erdgeschoss für den zentralen Verkehrsknotenpunkt der Stadt.

Von Elias Hantzsch