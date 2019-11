Dresden

Die Abrissarbeiten am alten Gymnasium in Klotzsche laufen auf Hochtouren. Vom alten DDR-Bau ist kaum noch etwas übrig.

Seit Juli laufen die Vorbereitungen für den Neubau eines Gymnasiums. Im ersten Schritt wird das alte Gebäude abgerissen. Der Neubau soll zum Schuljahr 2022/23 fertig gestellt sein.

Die Schüler werden derzeit am Campus Pieschen unterrichtet. Teilweise müssen sie die schon erneuerte Turnhalle in Klotzsche nutzen, weil es Probleme mit der Fertigstellung der Sporthallen in Pieschen gibt.

Für den Neubau des Gymnasiums in Klotzsche rechnet die Stadt mit einer Investition von mehr als 30 Millionen Euro.

Von I.P.