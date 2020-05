Abpfiff im Großen Garten: Was wird aus Dynamos altem Trainingsplatz?

Dresden

Normalerweise hätten die Profis der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden jetzt im Training noch mal alles gegeben. Abstiegskampf, zweite Liga, kurz vorm Saisonfinale. In Zeiten von Corona gilt allerdings: hätte, hätte, Fahrradkette. Stattdessen ruht der Spielbetrieb – und auch das Training auf dem Übungsgelände im Großen Garten. Doch egal ob mit oder ohne Corona: Die Tage des rollenden Balls auf dem Grün des Großen Gartens waren ohnehin gezählt. Im Sommer zieht Dynamo ins neue Trainingszentrum im Ostragehege. Und für das alte Gelände gibt es neue Pläne.

Fußball im Gartendenkmal nicht vorgesehen

Besitzer des Großen Gartens und mithin der rund 15 000 Quadratmeter großen Übungsfläche ist der Freistaat. Der Fußballverein hat das Gelände nur gepachtet. Die für die besonders repräsentativen Liegenschaften des Landes zuständige Gesellschaft der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten drängt bereits seit mehr als einem Jahrzehnt darauf, dass die SGD sich nach Alternativen umschaut. Denn: Kicken im Gartendenkmal sieht der Denkmalschutz nun mal nicht vor.

Auch aus Sicht des Vereins genügt die 1969 zugewiesene Fläche vis-á-vis dem Harbig-Stadion schon längst nicht mehr den hohen Ansprüchen des modernen Profifußballs. Doch die Suche nach einer Alternative blieb lange erfolglos. Die Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten zeigten Verständnis, verlängerten mehrfach die Ausnahmegenehmigung. Zieht Dynamo nun im Sommer endlich in das seit 2018 im Bau befindliche und dann hoffentlich auch fertiggestellte neue Trainingszentrum, fällt das alte Übungsgelände an den Freistaat zurück.

So soll das Trainingszentrum im Ostragehege aussehen. Quelle: Architekturbüro O+M Dresden

Einfach aus dem Staub machen dürfen sich die Schwarz-Gelben dabei freilich nicht. Gewissermaßen muss der Fußballverein das Areal „besenrein“ übergeben, wie Uli Kretzschmar, Sprecher der für den Großen Garten zuständigen Gesellschaft sagt. Das heißt übersetzt: Zäune, Tore und die zwischenzeitlich eingebaute Drainage müssen verschwinden – bevor das Land den Bereich neu gestalten lässt. Erste Pläne und Konzepte dazu liegen bereits auf dem Tisch.

Umgestaltungspläne sind nicht neu

Im eigentlich Sinn sind diese Pläne gar nicht mal neu – sondern sogar schon ziemlich alt. Denn mit Blick auf den Denkmalschutz orientieren sich die Fachleute dabei vor allem am historischen Vorbild und der Gestaltung nach Johann Carl Friedrich Bouché, dessen Handschrift ganz wesentlich auch die übrigen Teile des Großen Gartens prägt. Der Angehörige einer bekannten Berliner Gärtnerfamilie hatte seit 1873 den bis dahin recht desolaten Großen Garten neu herrichten lassen.

Das Fußball-Trainingsgelände wird voraussichtlich entsprechend dem historischen Entwurf des Großen Gartens Quelle: Dietrich Flechtner

Keine Biergarten-Erweiterung

„Die Ideen und Konzepte werden derzeit gerade abgestimmt“, erklärt Uli Kretzschmar. Am Ende, so sagt der Sprecher, wird es allein wegen des Denkmalschutzes aber auf die historische grobe Linie hinauslaufen. Eine Erweiterung des anschließenden Biergartens oder andere größere Anlagen für Sport und Freizeit seien damit faktisch ausgeschlossen.

In einer rund 100 Jahre alten Karte des Großen Gartens sind in dem Bereich, der zu den so genannten Strehlener Feldern gehört, einige Wege eingezeichnet, etliche Bäume, aber auch ein kleiner Platz unweit der Lennéstraße. Für Aussagen zu ganz konkreten Planungen, etwa zum Bewuchs, sei es allerdings noch viel zu früh, sagt Uli Kretzschmar.

Von Sebastian Kositz