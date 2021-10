Ablenkung am Steuer: Dresdner Polizei kontrolliert, was Fahrer so treiben

Dresden

Stefan Reichel vom Autobahnpolizeirevier Dresden hat an diesem Tag einen nicht alltäglichen Job. Er sitzt in Zivil in einem weißen Reisebus und hält die Videokamera aufnahmebereit unterhalb der Fensterkante. Aufmerksam schaut der Polizeihauptmeister in die Fahrerhäuser der Lkw, an denen der weiße Bus vorbeifährt.

Im zivilen Bus auf der A4 auf Kontrollfahrt

Dieser pendelt auf der Autobahn 4 zwischen Dresden-Nord und Nossen. Im Bus hat Stefan Reichel aufgrund seiner erhöhten Sitzposition die Möglichkeit, die Fahrerkabinen zu überblicken. Sobald er einen Lkw-Fahrer ertappt, der sich vom Fahren ablenken lässt, wird er das filmisch dokumentieren. Dann geht eine Meldung an seine Kollegen in einem der Streifenwagen, die ebenfalls auf der A4 unterwegs sind. Sie ziehen dann an der nächsten Ausfahrt oder dem nächsten Parkplatz den Ertappten aus dem Verkehr.

Polizeihauptmeister Stefan Reichel sitzt in einem zivilen Bus, der auf der A4 fährt, und filmt von dort, wenn Brummifahrer telefonieren oder sich auf andere Weise ablenken lassen.

Dieser müsse dann mit 100 Euro Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen, sagt Gerald Baier, Leiter der Verkehrspolizeiinspektion der Polizeidirektion Dresden. Besteht noch eine Gefährdungssituation, etwa weil der Fahrer mit dem Handy am Ohr aus der Spur gerät oder Schlangenlinien fährt, werden 150 Euro fällig. Dazu kommen zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot.

Was der eine oder andere Brummifahrer beim Fahren noch macht

Mal schnell während der Fahrt eine Kurznachricht ins Handy tippen oder – das Telefon in der Hand – einen Anruf entgegennehmen – für viele Kraftfahrer ist das alltägliche Praxis und wird als Kavaliersdelikt gesehen. Das kann man immer wieder im Straßenverkehr sehen.

Unglaublich, was Brummifahrer manchmal beim Fahren alles „so nebenbei“ erledigen. „Da wird nicht nur telefoniert, sondern auch Zeitung gelesen. Manche schauen nebenbei Filme oder kochen Kaffee“, erzählt Polizeihauptmeister Stefan Reichel. Andere berichten von der Essenszubereitung oder auch dem Abknipsen von Fußnägeln während der Fahrt.

Während Stefan Reichel weiter in Fahrtrichtung rechts aufmerksam aus dem Bus in die Lkw schaut, überholt links ein Audifahrer. Er tippt gerade eine WhatsApp-Nachricht, das ist aus dem Bus ganz gut zu sehen.

Ablenkung häufig Ursache schwerer Unfälle

„Ablenkung am Steuer ist mittlerweile der Top-Killer im Straßenverkehr“, weiß Gerald Baier. Er spricht von elf Prozent der schweren Unfälle, die durch Ablenkung des Fahrers wegen Handynutzung, aber auch durch Essen, Trinken und andere Tätigkeiten verursacht werden.

Quelle: Dietrich Flechtner

Weil vielen offenbar nicht bewusst sei, wie kreuzgefährlich Ablenkung am Steuer ist, hat die Dresdner Polizei am Dienstag im Rahmen der Verkehrskampagne „Respekt durch Rücksicht“ einen Aktionstag gestartet, der auf das Thema Ablenkung aufmerksam macht.

Die Verstöße mit Bußgeldern zu bestrafen ist nur eine Seite der Medaille. „Ganz wichtig ist uns, das Thema Ablenkung am Steuer und die damit verbundenen Gefahren anzusprechen und in das Bewusstsein der Leute zu rücken“, betont der Chef der Verkehrspolizeiinspektion.

Aktionstag mit rund 200 Polizeikräften

Rund 200 Polizeikräfte sind im Stadtgebiet Dresden sowie in den angrenzenden Landkreisen Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge unterwegs, „um das Spiel mit Leben und Tod aufzudecken“, sagt Gerald Baier. „Denn mit einem solchen Blindflug gefährdet man nicht nur sich selbst, sondern auch andere.“ Es sind nur Sekunden, die man unaufmerksam ist. Aber die können entscheidend sein. „Wer bei 50 km/h eine Sekunde nicht auf die Straße blickt, fährt 13 Meter im Blindflug und kann nicht reagieren, wenn zum Beispiel ein Kind auf die Fahrbahn tritt. Deshalb ahnden wir Verstöße im Zusammenhang mit Ablenkung konsequent.“

Polizeihauptmeister Harald Hörnig steht Quelle: Dietrich Flechtner

Im Stadtgebiet von Dresden sind es am Dienstag an die 20 Punkte, an denen die Polizei die Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Uwe Jänichen von der Polizeidirektion Dresden steht mit vier Kollegen zunächst ab zehn Uhr am Palaisplatz. Einer seiner Kollegen hat sich mit der Videokamera unauffällig an einem Baum an der Kleinen Marienbrücke positioniert und schaut aufmerksam, was die vorbeifahrenden Autofahrer so in ihrem Fahrzeug treiben.

Bis 14 Uhr 84 Handyverstöße in und um Dresden

Bis 13 Uhr nimmt dieser Kontrolltrupp am Palaisplatz 17 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten auf. Zwölf Autofahrer und ein Lastwagenfahrer werden auf frischer Tat ertappt, als sie ihr Handy zur Hand nehmen. Zwei Autofahrer fahren bei Rot über die Kreuzung, was jetzt ein Nachspiel hat.

„Außerdem haben wir zwei Lkw angehalten, weil sie Schüttgut transportiert haben, ohne die Ladung mit einer Plane abzudecken“, erzählt Uwe Jänichen. Weil das andere im Straßenverkehr gefährdet, wird auch das mit einem Bußgeld von 60 Euro und einem Punkt in Flensburg geahndet. „Wenn der Halter des Fahrzeuges keine Plane mitgegeben hat, kriegt er auch eine Anzeige.“

Polizeihauptmeister Stefan Reichel, der im zivilen Bus auf der Autobahn unterwegs ist, registriert mit seinen Kollegen bis 14 Uhr drei Handyverstöße. Insgesamt stellt die Dresdner Polizei am Aktionstag bis 14 Uhr 202 Ordnungswidrigkeiten fest. Darunter sind 84 Fälle, bei denen Auto-, Lkw- und Radfahrer ein Handy in der Hand oder am Ohr hatten. „76 dieser Verstöße entfielen auf die Landeshauptstadt, sechs auf den Landkreis Meißen und zwei auf den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge“, lautet ein erstes Fazit am Nachmittag.

Von Catrin Steinbach