Dresden

In diesem Schuljahr haben an Oberschulen und Gymnasien erneut Hunderte von Schülern in Sachsen Traumnoten erzielt: So konnten 380 sächsische Schüler ihr Abitur oder ihre Fachhochschulreife mit der Traumnote 1,0 abgelegt. An den Oberschulen gelang diese Note 145 Schülern.

Neben einer Urkunde gibt es für die Oberschüler anerkennende Glückwunschschreiben von Ministerpräsident Michael Kretschmer, Kultusminister Christian Piwarz (beide CDU) sowie den Präsidenten der Industrie- und Handelskammern sowie der Handwerkskammern.

Beachtliche Leistungen notwendig

Für die besondere Auszeichnung muss auf dem Zeugnis in der Oberschule in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Englisch sowie in mindestens weiteren neun Fächern die Note 1 stehen und keine Note der restlichen Fächer darf schlechter als 2 sein. 32 Absolventen hatten in allen Fächern die Note 1.

Die 1,0-Absolventen an den Gymnasien erhalten ebenfalls Glückwunschschreiben des Ministerpräsidenten und des Kultusministers sowie eine Ehrenplakette aus Meißner Porzellan und einen Büchergutschein. Abiturienten müssen in der Endabrechnung mindestens 823 von 900 möglichen Punkten auf ihrem Zeugnis stehen haben, dies entspricht der Note 1,0.

Piwarz gratulierte allen Absolventen für die „hervorragenden Abschlüsse“. Für beide Schularten verwies er auf gute Berufschancen mit solchen Leistungen. Der Minister hob zudem die besonderen Belastungen in der Corona-Zeit hervor, die einen großen Einfluss auf die Prüfungsvorbereitungen gehabt hätten.

Mehr Superabschlüsse als im Vorjahr

Insgesamt haben in diesem Schuljahr rund 10 .500 Abiturienten (2019:10. 800) an allgemeinbildenden Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs, 2500 an Beruflichen Gymnasien und 2650 Absolventen an Fachoberschulen ihre Prüfungen abgelegt. Außerdem legten rund 300 Schüler die Prüfung der Fachhochschulreife im Rahmen ihrer Ausbildung an der Fachschule ab.

Von den insgesamt 380 Einser-Absolventen – im Vorjahr waren es 322 – legten 338 ihre Hochschulreife an einem allgemeinbildenden Gymnasium ab, 27 an einem Beruflichen Gymnasium, 15 an einer Fachoberschule. Im letzten Jahr hatten 322 Absolventen die Traumnote 1,0 erreicht.

Unter den 380 Abiturienten mit dem Durchschnitt 1,0 der allgemeinbildenden Gymnasien, Schulen des 2. Bildungsweges, beruflichen Gymnasien und Fachoberschulen sind 254 junge Frauen und 126 junge Männer. Nach Standorten des Landesamtes für Schule und Bildung aufgeschlüsselt sind das 47 Schülerinnen und Schüler aus der Region Bautzen, 56 aus der Region Chemnitz, 116 aus der Region Dresden, 120 aus der Region Leipzig und 41 aus der Region Zwickau. Allein aus den Gymnasien der Landeshauptstadt kommen mindestens 60 Abiturienten mit 1,0. Da die Schulen erst bis 24. Juli die letzten Ergebnisse melden müssen, könnten sogar noch einige dazu kommen.

Vier Beispiele für Bestnoten

An den Oberschulen hatten in diesem Schuljahr 19 000 Schüler (2019: 18 100) an den Abschlussprüfungen teilgenommen, 15 900 davon für den Realschulabschluss und 3100 für den Hauptschulabschluss. Die besten Hauptschüler werden in den einzelnen Schulen ausgezeichnet.

Unter den 145 besten Oberschüler (Vorjahr: 111) waren 118 junge Frauen und 27 junge Männer. Regional aufgeschlüsselt sind das 23 Schüler aus Bautzen, 34 aus Chemnitz, 30 aus Dresden, 24 aus Leipzig und 34 aus Zwickau. Aus der sächsischen Landeshauptstadt kamen 10 beste Oberschüler.

Die DNN haben mit einem Absolventen eines Dresdner Gymnasiums, einer Absolventin einer Dresdner Berufsschule sowie der Schülerin einer Dresdner Oberschule darüber gesprochen, wie sie zu den herausragenden Leistungen gekommen sind und was sie nun vorhaben.

Von Ingolf Pleil