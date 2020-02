„Abgrenzung ist Unsinn“ – Jaroslav Rudiš wird in Dresden ausgezeichnet

Dresden

Der Chamisso-Preis/Hellerau zeichnet deutsche Literatur von Autoren anderssprachiger Herkunft aus. Am 5. Februar erhält ihn der tschechische Schriftsteller Jaroslav Rudiš für seinen vor einem Jahr erschienenen Roman „ Winterbergs letzte Reise“. Der greise Romanheld Winterberg überblendet auf den Spuren seiner eigenen Vergangenheit die mitteleuropäische Gegenwart mit dem untergegangenen Habsburgerreich und einem zweisprachigen Böhmen.

Sie erhalten für Ihren ersten auf Deutsch verfassten Roman den Chamisso-Preis. Was bedeutet er Ihnen?

Jaroslav Rudiš: Mit dem Preis fühle ich mich in der deutschsprachigen Literatur angekommen, in der literarischen Szene meines zweiten oder anderen Zuhauses. Ich kann nicht sagen, wo ich mehr Zuhause bin, ob in Berlin oder in Lomnice nad Popelkou, wo ich aufgewachsen bin und jeden Monat Zeit verbringe. Ich bin in beiden Sprachen tätig.

„Es gibt tatsächlich Leser, die sich auf Winterbergs Spuren in den Zug setzen.“

Wann greifen Sie zu welcher Sprache?

Die Figuren oder Begegnungen, die eine Geschichte auf den Weg bringen, bestimmen die literarische Sprache. Das ist für mich eine gelebte Normalität, darüber denke ich nicht nach. Tschechisch ist meine Muttersprache und Deutsch keine Fremdsprache mehr. Die Zweisprachigkeit des Landes, aus dem ich komme, ist im letzten Jahrhundert verloren gegangen. Es war mir immer wichtig, sie für mich zurückzuholen. In „ Winterbergs letzte Reise“ blitzt die verlorene Welt wieder auf.

Indem Winterberg mit einem Baedeker-Reiseführer von 1913 reist und jeden Wandel und heutige Grenzen einfach ignoriert.

Als ich es schrieb, habe ich nie an die Resonanz geglaubt, die das Buch erfahren hat mit über 100 Lesungen. Und es gibt tatsächlich Leser, die sich auf Winterbergs Spuren in den Zug setzen. Eine Reise, die ich für die Buch-Recherche ebenfalls gemacht habe, ermöglicht durch das Grenzgängerstipendium der Robert-Bosch-Stiftung. So schließt sich für mich jetzt der Kreis in Hellerau, wenn ich den ursprünglich von der Bosch-Stiftung initiierten Preis erhalte.

Können wir etwas mitnehmen aus der Historie in heutige Zeiten, in denen wir uns abgrenzen und einigeln?

Wir können lernen, dass Abgrenzung völliger Unsinn ist. Mich hat immer das interessiert, was uns verbindet. Leider ist es leichter, Feindbilder zu gestalten. Deshalb haben es Populisten so leicht mit ihren Vereinfachungen. Winterberg würde sagen: Es gibt keine nur sächsische, nur tschechische oder nur österreichische Geschichte. Es gibt eine gemeinsame große Geschichte, die Verbindungen sieht man überall, egal ob man in Wien, Budapest, Liberec oder Dresden aus dem Zug steigt. In Dresden steige ich oft um, wenn ich nach Böhmen fahre.

Eine schräge, böse Komödie für das Staatsschauspiel

Wie schauen Sie von außen auf Dresden und Sachsen und die wachsende Spaltung der Gesellschaft?

Ich habe Freunde in Dresden und Leipzig, mein zweiter deutscher Verlag Voland & Quist sitzt dort und dennoch kenne ich die Situation zu wenig, um das genau zu beurteilen. Aber es schmerzt, wenn Pegida marschiert und die Grenzorte – man muss sich nur die Wahlergebnisse anschauen – auf Abschottung setzen. Auch auf tschechischer Seite werden die Nationalisten gewählt.

Schreiben Sie deshalb in Ihrem Theaterstück „Anschluss“, das derzeit für das Staatsschauspiel Dresden entsteht, satirisch vom Gegenteil: vom Anschluss Sachsens an Tschechien?

Das ist ein Aspekt, ja, es taucht ein Verschwörungstheoretiker auf, der diese Pläne verfolgt. Es wird eine schräge, böse Komödie, die in der kommenden Spielzeit aufgeführt werden soll. Vor allem geht es aber um das Verlorensein, um den realen und metaphorischen nicht-existierenden Anschluss an diese Welt in einem Grenzort des Erzgebirges. Ich habe mich von einem konkreten, stillgelegten Bahnhof inspirieren lassen. Es hält schon lange kein Zug mehr. Winterberg würde sagen: traurig, traurig.

Die Romanfigur Winterberg mischt sich noch oft in Ihre Gedanken ein?

Das war durchaus ein Problem beim Schreiben des Stücks: Ich war immer noch im Modus des Winterberg, im Erzählwahnsinn dieser Figur. Und die Figur wird wachgehalten, weil ich für das Burgtheater Wien eine kurze Fortsetzung schreibe. Es wird ein Mono-Drama, nur 20 Minuten, das sich um den Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland dreht. Winterberg kehrt im März für diese einmalige Aufführung zurück.

„ Winterberg “ war ein Meilenstein für mich

Schreiben Sie neben den Theatertexten auch wieder an einem Buch?

Ich arbeite mit Nicolas Mahler an einer Graphic Novel, die zur Buchmesse 2021 bei Luchterhand erscheinen soll. „Nachtgestalten“ erzählt von zwei Freunden, die durch das nächtliche Prag ziehen, aus den Kneipen geworfen werden und einander Geschichten erzählen. Da sehe ich mich selber ein wenig als Vorlage. Es gibt aber auch eine tragische Figur, die aufgrund der Familiengeschichte nicht Zug fahren kann. Die Vorfahren wurden per Eisenbahn aus Prag deportiert.

Mahler gilt als Meister der Verknappung. Ist überhaupt Platz für Ihre Texte?

Wir treffen uns alle zwei Monate bei ihm in Wien und arbeiten an der Geschichte. Ich schreibe die Dialoge, und am Ende werden sie natürlich viel kürzer. Das ist in Ordnung. Ich mag seinen Humor, und es ist eine Ehre für mich, dass er mit mir zusammenarbeitet. Eine der schönsten Graphic Novels ist sein Buch „Alte Meister“, eine Thomas-Bernhard-Adaption.

Es funktioniert, mehrere Arbeiten parallel voranzutreiben?

Ja, wenn ich eine Geschichte oder genaue Stimme im Kopf habe, dann schreibe ich sehr schnell. Schwierig ist der Vorlauf, die Geschichte zu entwickeln. Ich habe ein Eisenbahnbuch konzipiert, das ich gerade zu schreiben beginne, ebenfalls mit Ziel Frühjahr 2021.

Um was geht es?

Es gibt die Reihe „Gebrauchsanweisung für ...“ bei Piper. Und das wird eine Gebrauchsanweisung für die Eisenbahn mit schönen Strecken durch Mitteleuropa und Ausflügen in die Geschichte der Eisenbahn. Und Winterberg taucht natürlich auch auf.

Als Gag?

Nein, es geht einfach nicht anders. „ Winterberg“ war ein Meilenstein für mich, in diesem Buch spiegeln sich viele meiner Themen. Die Figur Winterberg zu überwinden, wird noch viel Zeit in Anspruch nehmen.

Jaroslav Rudiš, Winterbergs letzte Reise; Luchterhand. 544 S., 24 Euro. Rudiš’ Roman „Nationalstraße“ kommt am 21. Mai ins Kino.

Von Dimo Rieß