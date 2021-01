Dresden

Der Schülermangel hat Konsequenzen fürs Abendgymnasium in Dresden: Die Einrichtung soll ihre Eigenständigkeit verlieren. Der Stadtrat muss darüber demnächst entscheiden. Das geht aus einer Beschlussvorlage aus dem Geschäftsbereich von Bildungsbürgermeister Jan Donhauser ( CDU) hervor.

Darin wird dem Stadtrat vorgeschlagen, „die Aufhebung des Abendgymnasiums als eigenständige Schule“ zu beschließen. Die Ausbildungsgänge sollen an das Gymnasium Johannstadt angegliedert werden. Beide Schulen sind derzeit an der Pfotenhauerstraße angesiedelt und teilen sich das Gebäude mit der 101. Oberschule.

Mangel an Schülern

Die Aufhebung von Schulen gab es lange nicht mehr in Dresden. Doch wie nach der Wende, als in Größenordnungen Schulen geschlossen werden musste, so hat auch dieser Plan jetzt mit zurückgehenden Schülerzahlen zu tun.

Gab es im Schuljahr 2009/10 noch 213 Schüler, ging diese Zahl über 119 fünf Jahre später auf 67 im Schuljahr 2019/20 zurück. Im laufenden Schuljahr sind es 76 Schüler. Am Abendgymnasium, einer Schule in Trägerschaft der Stadt, kann auf dem sogenannten zweiten Bildungsweg das Abitur abgelegt werden. In der Regel erlangen die Schüler in Teilzeitausbildung am Abend über drei Jahre hinweg bei erfolgreichem Abschluss die allgemeine Hochschulreife. Erklärt werde der Rückgang damit, so heißt es in der Vorlage der Stadt, dass viele Schüler die Hochschulreife bereits im ersten Bildungsweg erlangen und ein „Nachholbedarf“ nicht mehr so umfassend bestehe.

Aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen sei es „nicht zielführend, dass das Abendgymnasium als eigenständiger Schulstandort geführt wird“, erklärte die Sprecherin des Landesamtes für Schule und Bildung (Lasub), Petra Nikolov, auf DNN-Anfrage. Das Gymnasium Johannstadt könne das Abendgymnasium als Schulteil führen. Diese Möglichkeit habe sich in Bautzen am Philipp-Melanchthon-Gymnasium bewährt.

Zweiter Bildungsweg zum Abitur soll bleiben

Die Stadt rechnet damit, dass sich die Nachfrage „auf dem gegenwärtigen Niveau verstetigen wird“. Daher sollte in Dresden auch künftig die Möglichkeit bestehen, auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur abzulegen – zumal es kein Kolleg in Dresden gebe, wo Erwachsene das Abitur in einer Vollzeitausbildung erwerben können. Das Gymnasium Johannstadt war zu Beginn dieses Schuljahres mit drei fünften Klassen gestartet. Nach derzeit bestehendem Stadtratsbeschluss soll die 101. Oberschule spätestens zum 1. August 2025 an einen anderen Standort umgezogen sein. Dafür ist ein Neubau auf der „Cockerwiese“ im Gespräch.

Der Freistaat, der wie bei öffentlichen Schulen üblich, das Personal stellt, spart mit der Fusion auf jeden Fall einen Schulleiter. Der Leiter des Abendgymnasiums, Gerd Vettermann, geht Mitte des Jahres in den Ruhestand. Details zur Organisation des Schullebens gibt es derzeit noch nicht. „Wir befinden uns in ersten Beratungen und Gesprächen“, erklärte Lasub-Sprecherin Nikolov. Die Entscheidung liege beim Stadtrat. Der Beschluss ist nach de Angaben der Stadt für den 25. März geplant.

Von Ingolf Pleil