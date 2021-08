Ab Samstag: Baustelle an der Kleinen Marienbrücke Dresden

Dresden

Die Straßenbahnschienen am Knotenpunkt Große Meißner Straße, Robert-Blum-Straße, Hainstraße und kleine Marienbrücke werden durch die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) in der Zeit vom 21. August bis 6. September instand gesetzt. Die Baustelle bringt Einschränkungen für Autofahrer mit sich, aber nicht für Fahrgäste der DVB. Die Linien 4 und 9 fahren, da auch am Neustädter Markt gebaut wird, bereits über die Marienbrücke, sodass diese nicht durch die Gleisarbeiten betroffen sind.

Vom 21. bis 23. August werden die Verkehrsinseln an der Kreuzung Große Meißner Straße und Robert-Blum-Straße zurückgebaut. In der darauffolgenden Woche, vom 23. bis 30. August, können Autofahrer nicht mehr von der Kleinen Marienbrücke nach links auf die Robert-Blum-Straße abbiegen. Auch das Verlassen der Robert-Blum-Straße in die Hainstraße ist dann nicht möglich.

In der Woche vom 30. August bis 6. September können Fahrzeuge von der kleinen Marienbrücke aus nicht mehr geradeaus auf der Hainstraße weiter fahren. Dafür wird eine Umleitung mit Ampel über die Robert-Blum-Straße und Theresienstraße eingerichtet.

Asphalt für die Autos, Rasen für die Bahn

Während der Bauarbeiten wird eine 410 Quadratmeter große Asphaltdecke im Kreuzungsbereich eingebaut. Der Teil der Gleise, auf denen nur die Bahn fährt, erhält außerdem eine Raseneindeckung. Nicht nur die DVB ist an der Baustelle beteiligt, auch die Stadtentwässerung Dresden arbeitet mit und wird beschädigte Abwasserschächte im Baustellenbereich sanieren.

Während der Bauarbeiten sollen insgesamt 285 Meter Schienen erneuert werden, erklärt die DVB. Die Gleise werden in einer sogenannten festen Fahrbahn eingebettet und laufen nun durch ein Betongleisbett. Die Schienen selbst liegen in Zwischenlagern, die Vibrationen und Lärm reduzieren sollen. Der Unterbau hält laut DVB bis zu 60 Jahre und abgefahrene Schienen können einfach ausgetauscht werden. Die Baukosten in Höhe von 320.000 Euro stammen aus dem DVB-Budget zur laufenden Instandhaltung der Infrastruktur.

Von Lukas Scheib