Dresden

Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) nutzen die Winterferien für Gleisbauarbeiten in der Wilsdruffer Vorstadt. Diese erfordern jedoch einige Linienumleitungen und Straßensperrungen.

Vom 14. bis 28. Februar jeweils 4 Uhr fahren die Straßenbahnlinien 1 und 2 zwischen Postplatz und Bahnhof Mitte eine Umleitung über Ostra-Allee, Maxstraße und Weißeritzstraße. Die Buslinie 68 verkehrt ab Postplatz über Freiberger Straße, Ammonstraße, Könneritzstraße und Weißeritzstraße. Die Änderungen gelten jeweils in beiden Fahrtrichtungen. Zudem wird vom 21. Februar, 4 Uhr, bis 28. Februar, 3.30 Uhr, die Linie 12 zwischen Pirnaischem Platz und S-Bahnhof Freiberger Straße über Hauptbahnhof und Ammonstraße umgeleitet. Das betrifft nachts auch die Linie 7, die dann über den Postplatz fahren würde.

Austausch 20 Jahre alter Schienen

Für insgesamt 500.000 Euro lassen die DVB Schienen und Weichen auf der Schweriner Straße, der Jahnstraße, am Bahnhof Mitte und am Postplatz reparieren. Begonnen werde auf der „Schweriner“ zwischen Grüner Straße und Schützengasse, wo nach Entfernung von Fahrbahndecke und Rasengleis die inzwischen 20 Jahre alten Schienen sowie die Schwellen, Befestigungselemente und Entwässerungseinläufe ausgetauscht werden. In der zweiten Woche verschiebt sich die Baustelle weiter in Richtung Jahnstraße. Insgesamt werden rund 260 Meter Einfachgleis, 560 Quadratmeter Fahrbahn sowie etwa 300 Quadratmeter Rasengleiseindeckung erneuert.

Die Arbeiten wirken sich auch auf den Autoverkehr aus. Wegen der erforderlichen Sperrung der Schweriner Straße am Wettiner Platz in der ersten Bauwoche sind Umleitungen über Freiberger Straße sowie Hertha-Lindner-Straße und Ostra-Allee ausgeschildert. Die Grüne Straße wird vorübergehend zur Sackgasse. Da am Wochenende in der Ferienmitte auch auf der Kreuzung Jahn-/Könneritzstraße eine Gleisreparatur erfolgt, ist am 19. und 20. Februar die Könneritzstraße in Richtung Marienbrücke auf dem dortigen Abschnitt gesperrt. Die Umleitung führt über Schweriner und Jahnstraße. Anschließend aber muss dann auch die Kreuzung Jahnstraße/Schützengasse gesperrt werden. Dafür ist die Schweriner Straße dann wieder offen. StS

Von Stefan Schramm