Dresden

Das neue E-Auto ID.3 von Volkswagen wird von Herbst 2020 an auch in der Gläsernen Manufaktur in Dresden montiert. Damit sei der VW-Standort in Sachsen zukunftsfest, hieß es in einer Mitteilung vom Montag. „Die Beschäftigtenzahl bleibt stabil“, sagte Konzernvorstand Gunnar Kilian.

Die Gläserne Manufaktur sei zudem ein „wichtiges Schaufenster, um unsere Kunden bei der Elektromobilität und Digitalisierung mitzunehmen“. Nach Angaben des Betriebsratschef der Manufaktur, Thomas Aehlig, wird in den kommenden Wochen eine umfassende Weiterbildung der Mitarbeiter notwendig.

Die Serienproduktion des ID.3 hatte vor zwei Wochen in Zwickau begonnen Quelle: Jens Büttner/zb/dpa

Vor zwei Wochen hatte in Zwickau die Serienproduktion des ID.3 begonnen. Der Volkswagen-Konzern will bis 2029 bis zu 75 reine E-Automodelle auf den Markt bringen und konzernweit rund 26 Millionen Elektroautos verkaufen. Am Freitag hatten die Wolfsburger angekündigt, von 2020 bis 2024 rund 33 Milliarden Euro für die Elektromobilität auszugeben.

Von dpa