Ab Freitag fahren Impftaxis in Dresden

Zwei verschiedene Eingänge für die Stadträte: Durch einen durften diejenigen den Sitzungssaal betreten, die sich nicht testen lassen wollten. Die anderen meldeten sich bei den Johannitern, bekamen ein Stäbchen in den Rachen geschoben und warteten in einem eigens eingerichteten Bereich auf das Ergebnis.

Gut 60 Personen ließen sich am Donnerstagnachmittag vor der Stadtratssitzung testen, darunter mehr als 40 von 70 Stadträten. „Alle Ergebnisse waren negativ“, erklärte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). Coronatests seien eine logistische Herausforderung. Der sich die Stadtverwaltung stellen müsse: Ab 8. März soll jedem Dresdner ein kostenloser Schnelltest einmal pro Woche zur Verfügung gestellt werden, finanziert vom Bund.

Eintritt gegen Schnelltest könne es bald in Kultureinrichtungen heißen, hofft Hilbert und lobte den Freistaat. Er habe die ersten Entwürfe der neuen Corona-Schutz-Verordnung erhalten. Darin habe die Staatsregierung vieles aufgenommen, das in den Kommunen diskutiert worden sei. „Die Wirtschaft braucht dringend Lockerungen“, erklärte Hilbert, „gleichzeitig steigt aber die Inzidenz in Sachsen.“ Ein Spannungsfeld, das mit umfangreichen Impfungen und Schnelltests gehandhabt werden könne.

Mix aus zentralen und dezentralen Testangeboten

„Die Landeshauptstadt Dresden hat eine kommunale Teststrategie entwickelt, die jedoch bis dato aufgrund der unklaren Beschlusslage seitens Bund und Land zunächst nur ein Entwurfsstadium sein konnte. Diese sieht einen Mix aus zentralen und dezentralen Testangeboten vor. Fakt ist, dass hier die Unterstützung einer Vielzahl von Partnerinnen und Partner nötig sein wird“, erklärte das Rathaus am Donnerstagnachmittag auf die Frage, wann in Dresden Schnelltests für alle angeboten werden können.

Stadt passt Strategie an Bundesverordnung an

Die entsprechende Bundestestverordnung habe die Stadtverwaltung in den frühen Nachmittagsstunden im Entwurf erreicht und werde nun in Einklang mit der entworfenen Teststrategie gebracht, um schnellstmöglich die Testangebote zu etablieren. Die Verwaltung werde sich zu den Details gesondert äußern, so das Rathaus.

Freistaat hat erst 80 000 Tests geliefert

Hilbert wies darauf hin, dass der Freistaat erst 80 000 Tests an die Landeshauptstadt ausgereicht habe. „Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir brauchen eine belastbare Testinfrastruktur und Testmaterial. Es gibt noch einige Themen zu klären“, so der OB. Schließlich müssten 70 000 Menschen pro Tag getestet werden.

40 Euro für vier Fahrten zum Impfzentrum

Geklärt ist dagegen die Frage der Impftaxis für 80-Jährige und ältere Dresdner: Diese Personengruppen können schon ab Freitag mit dem Taxi zum Impfzentrum in der Messe fahren. Für einen Selbstkostenbeitrag von zehn Euro pro Fahrt, was bei zwei Impfterminen und vier Fahrten 40 Euro macht. „Die Taxigenossenschaft hat den Vertrag bereits unterschrieben. Ich werde es umgehend auch tun“, kündigte Hilbert an. Er denke, dass das Angebot exakt zum richtigen Zeitpunkt komme. „Die Terminvergabe hat sich verlässlich eingespielt.“

Ab Freitag Taxis telefonisch bestellen

Bereits ab Freitag könnten Senioren ein Impftaxi bestellen. Dies gehe telefonisch unter 0351-211211 bei der Taxigenossenschaft Dresden von Montag bis Sonntag von 8 bis 16 Uhr. Zur Buchung muss die Impftermin-Bestätigung vorliegen. Wichtig sei auch, dass bei Antritt der Fahrt zum Impfzentrum der Personalausweis und die Krankenversichertenkarte vorliegen würden, so die Stadtverwaltung.

Begleitperson darf mitfahren

Es könnten ein Hausstand – ein Ehepaar oder eine einzelne Person – plus eine Begleitperson pro Fahrzeug und Strecke befördert werden. Eine Einhaltung aller geltenden Hygienemaßnahmen wie regelmäßige Desinfektion der Fahrzeuge und Fahrer mit medizinischem Mundschutz sei gewährleistet.

