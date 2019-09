AOK startet neues Gesundheitsportal für Dresden und Meißen im Internet

Am Sonnabend, 5. Oktober, will die AOK Plus ihre neue Internet-Plattform in Dresden einer breiten Öffentlichkeit vorstellen und veranstalteteinen „Power Day“. In der Centrumgalerie an der Prager Straße befindet sich ein Yuble-Info-Punkt mit einer interaktiven Foto-Aktion, Gewinnspielen und Showbühne. Dort gibt es von 10 bis 20 Uhr ein vielfältiges Programm. Zudem bieten – über das ganze Stadtgebiet verteilt – Anbieter von Gesundheitskursen Schnupperkurse an.

www.yuble.de