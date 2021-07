ADFC veröffentlicht Stadtplan mit Radfahrzeiten für Dresden

Dresden

Wie lange brauche ich mit dem Rad vom Albertplatz zum Hauptbahnhof? Lohnt sich das Auto, wenn ich von der Karcherallee zum Bischofsplatz will? Diese und ähnliche Fragen können sich Radfahrer ab jetzt mit einem Blick auf einen besonderen Stadtplan beantworten.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Dresden veröffentlichte am Montag eine Karte, auf der die Fahrzeit für Radfahrer zwischen 40 wichtigen Punkten im Stadtgebiet eingezeichnet ist. Dadurch möchte der Verein zeigen, dass viele der täglichen Wege mit dem Fahrrad schneller zurückgelegt werden können als mit dem Auto oder Bus und Bahn.

So sieht die Karte aus. Es gibt sie als Plakat zu kaufen und als Download unter www.adfc-dresden.de. Quelle: ADFC Dresden

Dabei achteten die Fahrer des ADFC Dresden auf eine mäßige Geschwindigkeit, um realistische Fahrzeiten für alle anzugeben, heißt es. „Mit dem Plakat wollen wir nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch noch mehr Dresdner dazu bewegen, ihre Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen“, erklärt der Geschäftsführer des ADFC Dresden, Edwin Seifert.

Interessierte können das Plakat im Laden des Vereins an der Bautzner Straße 25 kaufen. Die kleine Version (35 mal 50 Zentimeter) kostet zwei Euro, die große Variante (70 mal 100 Zentimeter) vier Euro. Der Laden ist am Montag von 10 bis 15 Uhr und am Mittwoch von 14 bis 18 Uhr geöffne.

Internet www.adfc-dresden.de

Von DNN