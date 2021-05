ADFC Dresden kritisiert Stadtbahn-Planung am Nürnberger Ei

Dresden

Von Löbtau vorbei am TU-Campus bis nach Strehlen soll die Straßenbahn künftig fahren. Seit Jahren planen Stadt und Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) an dem millionenschweren Neubauprojekt. Doch die jetzt vorgelegten Details aus dem Planfeststellungsverfahren für den Bereich Nürnberger Straße und Nossener Brücke lösen beim ADFC Dresden heftiges Unbehagen aus. Der Radfahrerverein kritisiert das Vorhaben harsch als „Verkehrsmonster“ und „Themaverfehlung in Sachen Verkehrswende“. Er fordert Änderungen und bereitet eine Petition vor.

Konterkariert die Stadt ihre eigenen Ziele?

Zwar profitiere der ÖPNV, doch der Raum für den Autoverkehr werde nicht beschnitten. Die beiden Stadtbahngleise führen laut Planung künftig in der Straßenmitte, die pro Richtung zwei Autofahrspuren werden nach außen verlegt, Rad- und Fußwege noch weiter nach außen – letztlich auf Kosten von Vorgärten. „Mit dieser nicht mehr zeitgemäßen Planung konterkariert Dresden seine eigenen Ziele zur Förderung nachhaltiger Mobilität, festgeschrieben im Klimaschutzkonzept und Radverkehrskonzept der Stadt“, ätzt der ADFC in einer Mitteilung und sieht darin „enorme Benachteiligungen für Rad- und Fußverkehr“.

Unter anderem bemängeln die Radfahrer-Lobbyisten, dass weder die Stärke des Rad- noch die des Fußverkehrs erfasst worden sei. Herangezogene Zahlen dienten nur als Störfaktor für rechtsabbiegenden Autoverkehr. Zudem sei zu beanstanden, dass sich die Wartezeiten an der Kreuzung Budapester/Nürnberger Straße verlängern, da sich ein Ampelumlauf von 95 auf 120 Sekunden erhöhe. Ferner kritisiert der ADFC, dass die neuen Radfahrstreifen, welche die bisherigen schmalen Hochbordradwege ersetzen sollen, nur in der Mindestbreite von 1,85 Metern gebaut werden sollen. Edwin Seifert, Geschäftsführer des ADFC Dresden, sieht darin eine „Verschlechterung“. Dies senke das Sicherheitsgefühl der Radler und motiviere nicht zum Umsteigen.

Seifert moniert, dass 8100 Quadratmeter zusätzlich versiegelt und „so gut wie alle derzeitigen Bäume gefällt werden müssen“. Sein Alternativvorschlag geht vor allem zu Lasten der Autofahrer: „Die neue Stadtbahntrasse kann auch bestandsnah realisiert werden und die Straßenbahn wie auf der anderen Seite des Nürnberger Eis als Pulkführer fahren.“

Von Stefan Schramm