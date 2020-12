Dresden

Im Herbst waren deutlich mehr Radfahrer in Dresden unterwegs als in den Vorjahren. Zu diesem Ergebnis kommt der Fahrradclub ADFC, der Zahlen der neun städtischen Radverkehrszählstellen von Anfang September bis Anfang Dezember ausgewertet und mit den Werten aus 2018 und 2019 verglichen hat. Demnach seien durchschnittlich 17 Prozent mehr Dresdner als in den Vorjahren auf das Rad gestiegen – oder zumindest an den wenigen im Stadtgebiet verteilten Zählstellen vorbeigekommen.

Vor allem Freizeitradler sorgen für ein Wachstum

Beim genaueren Hinsehen wird deutlich, dass vor allem der Freizeitverkehr am Wochenende für das Wachstum sorgt, während an den Werktagen keine großen Anstiege zu verzeichnen sind. Der ADFC führt das vor allem auf das Wegfallen von Wegen durch die verbreitete Heimarbeit, den digitalen Fernunterricht und den Online-Modus der Hochschulen zurück – gerade unter Studenten und Schülern ist die Radfahrerquote schließlich hoch. „In Summe sind aber trotz aller pandemiebedingten Einschränkungen die Radverkehrszahlen in den letzten drei Monaten nicht etwa zurückgegangen, sondern im Gegenteil sogar weiter gestiegen“, kommentiert Edwin Seifert, Geschäftsführer des ADFC Dresden, die Ergebnisse der Auswertung. Selbst auf der klassischen Alltagsroute über die Albertbrücke seien die Zahlen leicht gestiegen. „Radfahren wird in Dresden also immer beliebter“, schlussfolgert Edwin Seifert daher. „Zum einen wird die Infrastruktur dank den Bemühungen der Stadtverwaltung Stück für Stück besser und zum anderen wird das Radfahren quer durch alle Gesellschaftsschichten und Generationen immer mehr zu einem festen Bestandteil des Alltags.“

Im Herbst 2020 waren deutlich mehr Radfahrer unterwegs als im Vergleichszeitraum der Vorjahre. Quelle: ADFC

Tatsächlich bestätigten auch Zahlen der Stadt für den ersten Lockdown im Frühjahr dieses Jahres, dass der Radverkehr unter allen Verkehrsarten in Dresden noch am meisten profitierte, während Nahverkehr und teils auch der Autoverkehr dramatische Einbrüche zu verzeichnen hatten.

Ob das im Herbst und Winter bei Dunkelheit sowie kalter und oft feuchter Witterung auch so ist, wird derzeit untersucht. „Die verkehrliche Bewertung des Corona-Effekts ist für unsere Mobilitätsplanung eine wichtige Erkenntnis“, sagte Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (Grüne) vor einigen Wochen auf eine entsprechende Anfrage der DNN. Derzeit finde noch die Datenerhebung statt, anschließend wolle man die Ergebnisse mit denen aus dem Zeitraum März bis Mai 2020 vergleichen.

1,5 Millionen mehr Radfahrten sprechen eine deutliche Sprache

So bleiben die Zählstellendaten für den Radverkehr ein – immerhin deutlicher – Fingerzeig. Insgesamt 1,5 Millionen mehr Radfahrten haben die nur neun Zählstellen erfasst. Auf einigen Radstrecken, das zeigt die Auswertung, ist sogar ein massiver Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr festzustellen.

Es profitiert vor allem der Elberadweg, den Freizeitradler besonders gerne anzusteuern scheinen. So hat liegt der Radwanderweg auf Altstädter Seite bei einem Plus von 31 Prozent. Auf Neustädter Elbseite macht sich die lange erhoffte und im Januar endlich erledigte provisorische Asphaltierung der Holperstrecke Körnerweg besonders bemerkbar. Der Radverkehr legte dort um mehr als das Doppelte zu, wie Zahlen der Zählstelle unterhalb der Waldschlößchenbrücke nahelegen. So stieg die Zahl der Radbewegungen dort von 75 663 im Herbst 2019 auf 155 449 im Herbst dieses Jahres.

Sondereffekt: Mit dem Körnerweg hat eine berüchtigte Holperstrecke Asphalt erhalten. Die Nutzerzahlen stiegen um mehr als das Doppelte. Quelle: ADFC

Das Beispiel Körnerweg zeige, wie mit geringem Aufwand eine gute neue Radroute geschaffen werden könne, die auch in kürzester Zeit ihre Nutzer finde, meint Edwin Seifert durchaus auch mit Fingerzeig in die Richtung Stephan Kühns. „So mancher Loschwitzer oder Wachwitzer lässt sein Auto stehen und fährt jetzt auf dem Körnerweg mit dem Fahrrad in die Stadt“, schlussfolgert der ADFC-Chef aus den Daten. Wenn man Lücken im Radnetz und gefährliche Stellen beseitige, wachse der Radverkehr wie von allein.

„Bleibt nur zu hoffen, dass Loschwitz und der Körnerweg in nicht allzu langer Zeit auch gut über Radverkehrsanlagen auf dem Blauen Wunder und in der Hüblerstraße mit Striesen verbunden werden“, sagt Edwin Seifert. Um bis dahin das Wachstum des Radverkehrs besser dokumentieren zu können, brauche das Stadtgebiet allerdings deutlich mehr Dauerzählstellen.

