Dresden

Wegen eines Ölfilms auf dem Wasser kamen am Dienstag die Spezialkräfte der ABC-Gefahrenabwehr zum Gondler-Teich in Hellerau. Sie entfernten zunächst Unrat im Bereich des Teichablaufes, und grenzten dann den Film am Zulauf des Teiches mit sogenannten Ölschlängeln, die aus saugfähigem Material bestehen, auf der Wasseroberfläche schwimmen und das Öl vom Wasser trennen, ein. Um die weitere Entfernung des Ölfilmes kümmert sich nun das Umweltamt.

Von lg