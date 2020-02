Gigant der Lüfte in Dresden gelandet

Dresden

Am Freitagvormittag landete abermals ein A380 der Australischen Airline „ Qantas“ in Klotzsche. Teil des Flugplans ist das nicht, normalerweise startet und landet keine A380 in der Landeshauptstadt.

Die Maschine ist eine von neun Flugzeugen, die Qantas bis Ende des Jahres bei den Elbe Flugzeugwerke (EFW) modernisieren lassen will. Das Unternehmen baut die Kabinen um und stattet sie unter anderem mit neuen Sitzen, Treppen und Bildschirmen aus. Den Auftrag hatten die Dresdner im Herbst letzten Jahres erhalten.

Der A380 war am Donnerstagmorgen (Ortszeit) in Sydney gestartet und nach einem Zwischenstopp in Singapur gegen 10:45 Uhr in Dresden gelandet.

