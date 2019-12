Dresden

An einem Übergang der Flutgraben-Brücke auf der Autobahn A 4 ist eine Traverse abgerissen. Um den Schaden beheben zu können, muss ab Montag die Stand- und Lastspur zwischen Dresden-Altstadt und -Neustadt auf rund 200 Metern gesperrt werden, teilt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit.

Die Ausfahrt an der Anschlussstelle Dresden-Neustadt ist deshalb verkürzt und der Verkehr in Richtung Görlitz wird mit Tempo 60 an der Baustelle vorbeigeleitet.

Von DNN