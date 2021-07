950 Jahre Dresden-Leutewitz: Von Mühle, Volkspark und „Feuerbummlern“

Dresden

Als einen Treffpunkt „dunkler, wenn nicht krimineller Elemente“, in dem die Jugendschutzverordnung nicht eingehalten wurde, erachtete der Rat der Stadt Dresden die Tanzgaststätte „Leutewitzer Hof“ bereits 1946, aber erst 1951 wurde dem „dekadenten Treiben“ wirklich ein Ende gesetzt, wie in dem Buch „Von der Pflugschar zur Windmühle“ zu lesen ist, in dem Thomas Richter die Geschichte von Leutewitz erhellt.

Im Vorwort hält die Journalistin Monika Dänhardt fest: „Was er (also Richter) in Archiven, Kirchenbüchern, alten Fotoalben fand, erzählt lebendig von der Entwicklung, vom Auf und Ab des wunderschön gelegenen Ortes im Westen von Elbflorenz, der Anfang des 20. Jahrhunderts während der Obstbaumblüte tausende Dresdner anzog.“ Für Dänhardt ist Richters Buch mit seinen 15. Kapiteln durchaus zu Recht„ein kurzweiliges Geschichtsbuch, welches Lust macht, einen Stadtteil in seinem vergangenen und heutigen Leben zu entdecken“.

Erste Urkunde wahrscheinlich eine Fälschung

2021 feiert der Ort, der am 1. April 1921 per Eingemeindung Teil von Dresden wurde, übrigens 950-jähriges-Jubiläum, erstmals urkundlich erwähnt wurde Leutewitz 1071, allerdings lassen viele Ungereimtheiten in der Urkunde mit der Ersterwähnung „mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine Fälschung schließen“, wie Richter festhält. Wie auch immer: 1144 wurde jedenfalls das acht Hufen große Leutewitz wie auch andere Dörfer des Meißner Kirchsprengels von Wach- und Baudiensten befreit, aber umsonst ist bekanntlich nur der Tod, im Gegenzug war das „Wachgetreide“ zu entrichten, was heißt, dass ein gewisses Quantum an Feldfrüchten an die Burgherren abzugeben war. Ab 1378 gehörte Leutewitz mit zum Verwaltungszentrum „Castrum Dresden“. Durch die Anbindung an Dresden kam Leutewitz schließlich gar zur Ehre, im Dresdner Stadtbuch mitgenannt zu werden. Am 7. März 1459 wird erstmals ein Niclas Faws von Lewderwitz erwähnt, der damals die Hinterlassenschaft der verstorbenen Margaretha Krauspe aufgenommen hatte. Richter dazu: „Ist der Vorgang selbst nicht so bedeutend, so ist es aber für die Großbauernfamilie Faust in Leutewitz der erste verbürgte ,Auftritt’.“

Eine gewisse Konstante in der Geschichte Leutewitz’ waren Brände, mal Unwettern oder Krieg, mal schlicht Unachtsamkeit geschuldet. So brach 1893 in einer Tischlerei ein Feuer aus, wobei dann hinterher konstatiert werden musste: „Viele Möbelstücke sind durch rücksichtsloses Ausräumen aus der Wohnung ruiniert und dann sind – was das Allerverwerflichste ist – von Feuerbummlern viele Gegenstände gestohlen worden.“ Der schlimmste Brand geschah 1827 – bis auf zwei aus Stein gebaute Häuser wurde alle anderen (weil aus Fachwerk) bis auf die Grundmauern vernichtet. Ab 1853 gab es laut Richter dann in Leutewitz kein mit Stroh gedecktes Haus mehr – die vielen roten Dachziegel hätten dem Ort sogar den Zusatz „das rote“ eingebracht.

Das Wahrzeichen: Die Windmühle

Natürlich geht es um die Windmühle, mehr oder minder das Wahrzeichen von Leutewitz, aber auch den Volkspark und die Kriegersiedlung, die auf eine Initiative eines Vereins zurückgeht und „noch immer ein Zeugnis für die sozialen Leistungen in der Zeit der Weimarer Republik“ ist, wie der Geschichts- und Geschichtenforscher Thomas Richter konstatiert. Erhellt wird auch, was es bezüglich der „Bierseligkeit“ zu sagen gibt. Lange konnten die Bauern von Leutewitz ihren Bier- oder Weindurst im eigenen Dorf nur beim „Reiheschank“ stillen, was heißt, dass einzige Gemeindemitglieder die Befugnis hatten, der Reihe nach, Bier oder Wein zu verticken.

Der Wirt der Windmühle Alfred Fehrmann mit seiner Frau Martha. Das Foto entstand 1916 beim wohl letzten Schlachtfest dort während des 1. Weltkrieges. Quelle: Repro

Ein Wirtshaus gab es im Ort erstmal nicht, weshalb die Leutewitzer oft den „Bierweg“ nach Gorbitz einschlugen, weil dort Bier in weitaus besserer Qualität verzapft wurde als in der an sich näheren Schänke in Briesnitz. Aber schließlich und endlich kam auch Leutewitz in den Genuss eigener Gaststätten, wobei vorrangig die Gasthöfe „Leutewitzer Windmühle“ und „Gasthof Leutewitz“ das Geschäft unter sich ausmachten.

Alles in allem ist das Buch Richters nicht nur für Leutewitzer sehr interessant zu lesen. Schade ist, dass sich in der Orthografie der Fehlerteufel doch etwas arg häufig eingeschlichen hat, halbwegs lustig in seiner unfreiwilligen Komik ist, wenn von Slawen die Rede ist, die mit anderen slawischen Stämmen „in Fete“ (also nicht Fehde) lebten.

Thomas Richter: Von der Pflugschar zur Windmühle – das Dorf Leutewitz wird Dresden. Notschriften Verlag, 128 Seiten, mit Beilage: historischer und aktueller Stadtplan, 16 Euro,ISBN 978-3-948935-08-5

Von Christian Ruf