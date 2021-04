9000 Kilometer kann ein Erdbeerjoghurt gereist sein, bis er in Dresden landet

Dresden

Vom Supermarkt um die Ecke in den Kühlschrank auf den Tisch in den Mund: Bis er verschlungen wird, legt ein Erdbeerjoghurt auf den ersten Blick keine lange Strecke zurück. Dass das auf den zweiten Blick anders ist, weiß Benjamin Leon Bodirsky. Als Forscher am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung macht er sich unter anderem Gedanken darüber, wie unser Essverhalten dazu beiträgt, dass es auf der Erde immer heißer wird.

Benjamin Leon Bodirsky bei der Online-Vorlesung. Quelle: Screenshot

Um sein Wissen mit den jungen Dresdnern zu teilen, hat er diese Woche bei der Kinder-Universität, einem gemeinsamen Projekt der TU Dresden und dem Deutschen Hygiene-Museum, eine Online-Vorlesung gehalten.

Mangos aus Kolumbien, Kakao aus Mexiko, Gewürze aus Indien

Bodirsky startete seinen Vortrag mit der Überschrift „Was macht der Klimawandel im Kochtopf?“ mit einer großen Zahl: 9000 Kilometer. Diesen Weg kann ein Erdbeerjoghurt zurückgelegt haben, bis er auf einem Küchentisch in Dresden landet. Denn wenn die Erdbeeren aus Polen, die Joghurtkulturen aus Stuttgart und die Fruchtzubereitung aus Aachen kommen, braucht es viele Transporte und damit viele Kilometer.

Andere Leckereien legen noch längere Wege zurück, bevor sie auf unseren Tellern landen, erklärt Bordisky. Mangos starten oft in Kolumbien, Kakao in Mexiko, Gewürze in Indien. Mit Folgen für das Klima: Denn beim Transport der Lebensmittel werden Treibhausgase freigesetzt, die wiederum wie ein „Mantel um die Erde“ wirken. Je dicker der Mantel, desto heißer der Planet.

Doch der Transport von Obst und Gemüse aus fernen Ländern trägt nur einen kleinen Teil zum Treibhausgaseffekt bei. Wenn es um Nahrungsmittel geht, entstehen laut Bodirsky die meisten Gase beim Abbrennen der Wälder, um Landwirtschaftsflächen zu gewinnen. Der zweitgrößte Verursacher sind die Kühe, Schafe und Hühner, die der Mensch isst. Denn wenn diese in Scharen auf der Weide stehen, wird auch gerülpst und gepupst. Dabei entsteht Methan, ein weiteres Gas, das die Erde aufheizt.

Ernteausfälle auch in Deutschland

Laut Bodirsky macht die Nahrungsmittelproduktion ein Drittel der weltweit gesamten Treibhausgasproduktion aus. Wie der Experte anhand der Kaffeepflanze erklärt, sorgt die Erderwärmung nicht nur für heißere Tage, sondern auch für Probleme in der Landwirtschaft. Der Arabica-Kaffee wachse am liebsten in den hohen Berger der Tropen, wo es fast immer zwischen 15 und 20 Grad Celsius warm ist. Wenn es nun wärmer wird, müssen die Kaffeebauern ihre Pflanzen weiter oben anbauen, wo es kühler ist. Und da Berge spitz zulaufen, wird die Fläche nach oben immer kleiner, wodurch die Bauern weniger Erträge machen.

Doch auch in Deutschland führte der Klimawandel in den letzten Jahren schon zu Ernteausfällen, sagt Bodirsky. Was also tun? Der Experte rät zwei Dinge, damit unser Essverhalten nicht dazu führt, dass es auf der Erde zu heiß wird: Weniger Essen wegschmeißen und weniger tierische Produkte essen, allem voran Fleisch. Wer darauf achtet, kann eine Menge CO2 sparen und sich dann auch mal einen Erdbeerjoghurt gönnen.

Von Laura Catoni