90-Jährige in Dresdner Krankenhauses missbraucht – Urteil gefallen

Wegen Vergewaltigung hat das Dresdner Landgericht den Iraker Munthar L. zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass sich der 33-Jährige im Mai 2021 auf einer Toilette des Friedrichstädter Krankenhauses an einer 90-Jährigen vergangen hat.

33-Jähriger schob Frau im Rollstuhl in die Toilette

Die alte Dame war gestürzt, zum Röntgen in die Notaufnahme gebracht und dort in einen Rollstuhl gesetzt worden. Im Wartebereich befand sich auch der Angeklagte. Als die alte Dame auf die Toilette wollte, schob er sie mit dem Rollstuhl in die Kabine, fasste ihr an die Brust, betatschte sie im Genital- und Analbereich, rieb sich an ihr und führte einen Finger ein – deshalb die Anklage als Vergewaltigung. Munthar L. wurde noch im Krankenhaus festgenommen.

Frau hielt Peiniger zunächst für Krankenhausmitarbeiter

Die Rentnerin war völlig überrumpelt. „Ich hatte ihn zunächst für einen Mitarbeiter des Krankenhauses gehalten.“ Der Vorfall hat ihr ziemlich zugesetzt. Vor allem nachts habe sie Angststörungen.

Der Angeklagte wies die Vorwürfe vehement zurück. „Sie lügt, dass stimmt nicht. Ich habe der Frau nur auf die Toilette geholfen und sie dann wieder raus gebracht, sonst habe ich nichts gemacht.“ Die Kammer glaubte seinen Beteuerungen nicht.

Von Monika Löffler